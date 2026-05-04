1987: Ο τελικός µίνι Βόλλεϋ στην πλατεία της Αγοράς

Για µία πρωτότυπη ιδέα -όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της εποχής – την διεξαγωγή σχολικού αγώνα βόλεϊ στην πλατεία της ∆ηµοτικής Αγοράς, διαβάζουµε στο φύλλο της εφηµερίδας της 17ης Ιουνίου 1987.

Αναφέρει σχετικά το ρεπορτάζ της εποχής «Πρωτότυπη η ιδέα και η οργάνωση να γίνουν φέτος οι τελικοί βόλλεϋ ∆ηµοτικών Σχολείων στην πλατεία της αγοράς.

Χθες το απόγευµα όσοι παραβρέθηκαν στους αγώνες – και δεν ήταν και λίγοι – ικανοποιήθηκαν από το θέαµα και την προσπάθεια των µικρών αθλητών.

Μερικοί µάλιστα ρωτούσαν κάθε πότε γίνονται. ∆ε θα ναι άσχηµο εποµένως αν παρόµοιοι αγώνες γίνονταν δυο -τρεις φορές το χρόνο.

Πρωταθλήτρια στην κατηγορία των κοριτσιών αναδείχθηκε η οµάδα του 8ου ∆ηµοτικού Σχολείου Χανίων που νίκησε µε σέτ 2-0 την οµάδα του 16ου ∆ηµ. Σχολείου ύστερα από πεισµατώδη αγώνα.

Στους δυο τελικούς των αγοριών το 16ο ∆. Σχολείο νίκησε το 3ο ∆ηµ. Σχολείο µε 2-0 σετ και το 18ο νίκησε το 7ο ∆. Σχολείο µε 2-0 σετ.

Θερµα συγχαρητήρια αξίζουν στους διοργανωτές κ. Γ. Λ. που είναι υπεύθυνος του προγράµµατος «Αθλητισµός και Παιδί» και στον Γυµναστή Σ. Π., Οµοσπονδιακό Προπονητή Βόλλεϋ» Κρήτη».