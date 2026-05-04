1987: Ο τελικός µίνι Βόλλεϋ στην πλατεία της Αγοράς

Βασιλική Τωμαδάκη
Για µία πρωτότυπη ιδέα -όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της εποχής – την διεξαγωγή σχολικού αγώνα βόλεϊ στην πλατεία της ∆ηµοτικής Αγοράς, διαβάζουµε στο φύλλο της εφηµερίδας της 17ης Ιουνίου 1987.
Αναφέρει σχετικά το ρεπορτάζ της εποχής «Πρωτότυπη η ιδέα και η οργάνωση να γίνουν φέτος οι τελικοί βόλλεϋ ∆ηµοτικών Σχολείων στην πλατεία της αγοράς.
Χθες το απόγευµα όσοι παραβρέθηκαν στους αγώνες – και δεν ήταν και λίγοι – ικανοποιήθηκαν από το θέαµα και την προσπάθεια των µικρών αθλητών.
Μερικοί µάλιστα ρωτούσαν κάθε πότε γίνονται. ∆ε θα ναι άσχηµο εποµένως αν παρόµοιοι αγώνες γίνονταν δυο -τρεις φορές το χρόνο.
Πρωταθλήτρια στην κατηγορία των κοριτσιών αναδείχθηκε η οµάδα του 8ου ∆ηµοτικού Σχολείου Χανίων που νίκησε µε σέτ 2-0 την οµάδα του 16ου ∆ηµ. Σχολείου ύστερα από πεισµατώδη αγώνα.
Στους δυο τελικούς των αγοριών το 16ο ∆. Σχολείο νίκησε το 3ο ∆ηµ. Σχολείο µε 2-0 σετ και το 18ο νίκησε το 7ο ∆. Σχολείο µε 2-0 σετ.
Θερµα συγχαρητήρια αξίζουν στους διοργανωτές κ. Γ. Λ. που είναι υπεύθυνος του προγράµµατος «Αθλητισµός και Παιδί» και στον Γυµναστή Σ. Π., Οµοσπονδιακό Προπονητή Βόλλεϋ» Κρήτη».

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

