1987: Οµορφη εκδήλωση των Ελληνίδων Οδηγών

Σήµερα µέσα από τη στήλη µας αναδηµοσιεύουµε δύο φωτογραφίες από το φύλλο της 14ης Μαΐου 1987 οι οποίες αφορούν σε εκδήλωση που είχαν διοργανώσει τότε οι Ελληνίδες Οδηγοί.

∆ιαβάζουµε σχετικά στην κειµενολεζάντα «Μια όµορφή εκδήλωση, στην οποία παρουσιάστηκε η δραστηριότητα του κλάδου των Οδηγών για την προστασία του περιβάλλοντος έγινε χθες το βράδυ στο Χανιώτικο Θεατρικό Εργαστήρι (φωτογραφίες), οργανωµένη από το Τοπικό Συµβούλιο Χανίων του Σώµατος Ελληνίδων Οδηγών. Στη διάρκειά της παίχτηκαν χαριτωµένα σκετς, κι έγινε απονοµή πτυχίων στα «πουλιά».