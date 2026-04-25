1987 – Αερολέσχη Χανίων: Άνοιξε τα φτερά της αγκαλιάζοντας το πλατύ κοινό

Σήµερα µέσα από τη στήλη µας αναδηµοσιεύουµε από την εφηµερίδα της 2ας Ιουνίου 1987, µία φωτογραφία από επίδειξη που είχε πραγµατοποιήσει η Αερολέσχη Χανίων στην πρώτη -όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της εποχής- δηµόσια εµφάνισή της.

Αναφέρει, µεταξύ άλλων, το ρεπορτάζ της εποχής «Eντυπωσιακή η πρώτη εµφάνιση δηµόσια της Αερολέσχης Χανίων, συγκέντρωσε χιλιάδες Χανιώτες, στην Σούδα (τµήµα του εθνικού δρόµου Σούδας – Νεροκούρου), που µ’ επιφωνήµατα θαυµασµού, έβλεπε τα λιλιπούτεια αεροπλανάκια, να κάνουν «βουτιές» «τούµπες», ακροβατικούς ελιγµούς στον αέρα, και να προσγειώνονται µε άνεση και ασφάλεια δίπλα στα πόδια τους».