1986: Πληµµύρες στα Χανιά

24 Σεπτεµβρίου 1986 και όπως διαβάζουµε στο φύλλο της εφηµερίδας στα Χανιά είχαν δηµιουργηθεί πολλά προβλήµατα από «ραγδαίες βροχές» µε την Πυροσβεστική τότε να έχει δεχθεί σε δύο µέρες σύµφωνα µε το ρεπορτάζ της εποχής πάνω από 120 κλήσεις.

∆ιαβάζουµε σχετικά «Πρωτοβρόχια µε πρωτοφανή ένταση βροχοπτώσεων, πλήττουν από προχθές το Νοµό Χανίων. Μετά από µία µακρά περίοδο ξηρασίας, οι πρώτες σταγόνες βροχής, ήρθαν σα θείο δώρο στις διψασµένες καλλιέργειες, αλλά η συνέχιση τους µε τη µορφή καταιγίδων γρήγορα άρχισε να προκαλεί προβλήµατα, κυρίως από πληµµύρες.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσίας προχθές αλλά κυρίως χθες, δέχτηκε πάνω από 120 κλήσεις. Προκειµένου να επέµβει και ν’ αδειάσει από τα νερά της βροχής, πληµµυρισµένα υπόγειους και ηµιυπόγειους χώρους κατοικιών και καταστηµάτων στην πόλη των Χανίων και την ευρύτερη περιοχή της».

