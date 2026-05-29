1986: ∆ιατηρητέο µνηµείο η Μονή Αγ. Ιωάννου στο Χωρδάκι

Για την απόφαση, της τότε υπουργού Πολιτισµού Μελίνας Μερκούρη, η Μονή του Αγίου Ιωάννη Προδρόµου στο Ακρωτήρι να χαρακτηρισθεί διατηρητέο µνηµείο διαβάζουµε στο φύλλο της εφηµερίδας της 22ας Απριλίου 1986.

∆ιαβάζουµε σχετικά «Με απόφαση της υπουργού Πολιτισµού και Επιστηµων κ. Μελ. Μερκούρη, χαρακτηρίστηκε ιστορικό διατηρητέο µνηµείο η Μονή Αγ. Ιωάννου του Προδρόµου στη θέση «Σαµολή» της κοινότητας Χωρδακίου, που αποτελεί χαρακτηριστικό δείγµα µοναστηριακής αρχιτεκτονικής των χρόνων της Ενετοκρατίας στην Κρήτη»