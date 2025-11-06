1986: Χρηµατοδοτείται η κατασκευή Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στο Ξυλόσκαλο

Για την πρόθεση κατασκευής Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στο Ξυλόσκαλο διαβάζουµε στο φύλλο της εφηµερίδας της 23ης Σεπτεµβρίου 1986 ενώ στο σχετικό δηµοσίευµα φιλοξενούνταν και η µακέτα του Μουσείου.

Αναφέρει, µεταξύ άλλων, το ρεπορτάζ της εποχής «µε 13 εκατ. δρχ. θα χρηµατοδοτηθεί από το υπουργείο Γεωργίας, η κατασκευή του Μουσείου Χλωρίδας και Πανίδας, στην είσοδο του φαραγγιού της Σαµαριάς, ανέφερε ο υφυπουργός Γεωργίας κ. Κολιούσης κατά τη διάρκεια σύσκεψης, που πραγµατοποιήθηκε χθες βράδι υπό την προεδρία του, στη Νοµαρχία Χανίων.

Στη σύσκεψη εξετάστηκαν θέµατα αρµοδιότητας του υπουργείου Γεωργίας για το Νοµό Χανίων, και κυρίως δασικά θέµατα και θέµατα γεωργικής έρευνας και ανάπτυξης».