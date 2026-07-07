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1986-2026: 40 χρόνια από το Α΄ Συνέδριο «Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας»

Δρ. Δημήτριος Καραμπελόπουλος
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Σαράντα χρόνια πέρασαν από το σημαντικό γεγονός της διοργάνωσης του Α΄ Διεθνούς Συνεδρίου για τον Ρήγα Βελεστινλή και την γενέτειρά του. Ήταν 30-31 Μαΐου και 1 Ιουνίου του 1986 όταν στην πατρίδα του Ρήγα, το Βελεστίνο, συγκεντρώθηκαν κορυφαίοι επιστήμονες για να προσφέρουν τις γνώσεις τους, οι ιστορικοί για τον Ρήγα, οι αρχαιολόγοι για τις αρχαίες Φερές και οι λαογράφοι για το νεότερο Βελεστίνο.

Η σύγκληση αυτή του Α΄ Συνεδρίου είχε μεγάλη απήχηση στους επιστήμονες και στην τοπική κοινωνία του Βελεστίνου με την μεγάλη συμμετοχή κατά τις ημέρες του Συνεδρίου.
Σημειώνεται ότι δεν είχε διοργανωθεί Συνέδριο στο παρελθόν για τον επαναστάτη και εθνεγέρτη Ρήγα Βελεστινλή μέχρι που είχαμε την έμπνευση να αναπληρώσουμε αυτήν την έλλειψη. Γι’ αυτό και όταν ανακοινώσαμε στον ιστορικό του Ρήγα, τον Λέανδρο Βρανούση, την πρόθεσή μας αυτή, αυθόρμητα αναφώνησε «επιτέλους βρέθηκαν οι άνθρωποι να διοργανώσουν Συνέδριο για τον Ρήγα».
Στο Α΄ Συνέδριο συμμετείχαν 47 επιστήμονες με ανακοινώσεις για τις τρεις θεματικές ενότητες «Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας. Αρχαιολογία-Ιστορία-Λαογραφία», όπως: Γ. Μπακαλάκης, Ν. Πανταζόπουλος, Λ. Βρανούσης, Π. Ενεπεκίδης, Α. Αργυρίου, Π. Κιτρομηλίδης, Α. Πολυμέρου-Καμηλάκη, Ε. Κακαβογιάννης, Κίτσος Μακρής, Γ. Καραμάνου-Ξανθάκη, Α. Καραθανάσης, Γ. Λεοντσίνης, Π. Καμηλάκης, Α. Λαζάρου, Α. Ιντζεσίλογλου, Χρ. Ξενάκης κ.ά.
Σημειώνεται ότι ήταν μεγάλο το ενδιαφέρον για τις εργασίες του Α΄ Συνεδρίου, που μαγνητοφωνήθηκαν από τον Φίλιππο Βλάχο και μεταδόθηκαν μετέπειτα από το Κρατικό Ραδιόφωνο της ΕΡΤ.
Τα Πρακτικά του Α΄ Συνεδρίου εκδόθηκαν από την νεοϊδρυθείσα την επόμενη χρονιά, το 1987, Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, η οποία συνέχισε την διοργάνωση των Συνεδρίων. Έκτοτε έγινε θεσμός η διοργάνωση των Συνεδρίων αυτών κάθε πέντε χρόνια με αυξανόμενο αριθμό Συνέδρων. Το 2023 διοργανώθηκε 8ο Διεθνές Συνέδριο με την συμμετοχή 87 συνέδρους και ετοιμάζεται το 9ο Διεθνές Συνέδριο «Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας» να διοργανωθεί τον Οκτώβριο του 2027 πάλι στην γενέτειρα του Ρήγα.
Οι πολυσέλιδοι 8 τόμοι των Πρακτικών των Συνεδρίων με τίτλο «Υπέρεια» αποτελούν μια σημαντική πηγή πληροφοριών για τις αντίστοιχες θεματικές ενότητες. Αναλυτικότερα, δημοσιεύθηκαν 80 ανακοινώσεις για τις αρχαίες Φερές, 122 για την τοπική ιστορία του Βελεστίνου και της ευρύτερης περιοχής του και 275 εργασίες για τον Ρήγα Βελεστινλή. Μια πλούσια επιστημονική συγκομιδή.

*Ο Δρ. Δημ. Καραμπερόπουλος είναι πρόεδρος Επιστημονικής Εταιρείας
Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα

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