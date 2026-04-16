1984: Βιότοπος θα παραµείνει ή νησίδα Θοδωρού

Εσείς γνωρίζετε πότε πάρθηκε η απόφαση τα Θοδωρού να παραµείνουν βιότοπος;

∆ιαβάζουµε σχετικά στο φύλλο της 19ης Απριλίου 1984.

«∆ιατηρείται οικολογικά το νησάκι Θοδωρού, παραµένει βιότοπος του κρητικού αίγαγρου και σύντοµα θα παρθούν µέτρα ασφαλείας.

Αυτό απεφάσισε κατά την χθεσινή του συνεδρίαση το Νοµαρχιακό Συµβούλιο Χανίων, µετά από συζήτηση της πρότασης της Κοινότητας Αγίας Μαρίνας να της παραχωρηθούν πέντε στρέµµατα στη νότια πλευρά του νησιού για τουριστική αξιοποίηση (δηµιουργία εστιατορίου, λιµενίσκου. καφέ µπαρ κ.λπ.).

Τόσον στις εισηγήσεις των εκπροσώπων του ΕΟΤ και της ∆ασικής Υπηρεσίας

όσον καὶ τῆς πλειοψηφίας των νοµαρχιακών συµβούλων, καθώς καὶ εἰδικών έπιστηµόνων, τονίστηκε ή ανάγκη διατήρησης καὶ προστασίας του µικρού νησιού, που φιλοξενεί όχι µόνο το σπάνιο είδος του κρητικού αίγαγρου, άλλα καὶ πολλά πουλιά όπως το φαλκόνι κ.ά. γιατί οποιαδήποτε συνύπαρξη του αγριµιού µε τον άνθρωπο, θα επιφέρει τον εκφυλισµό του µοναδικού αυτού είδους στον κόσµο».