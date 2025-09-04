1984: Τα δηµόσια έργα θα παραδίδονται σε κοµπιούτερς

Για µία καινοτοµία -για την εποχή- σχετικά µε τα δηµόσια έργα και τον έλεγχο των τιµών διαβάζουµε στο φύλλο της 29ης Ιουλίου 1984.

Αναφέρει µεταξύ άλλων το ρεπορτάζ της εποχής «µονάδα πληροφορικής στα δηµόσια έργα θὰ ὀργανώσει τὸ ἀντίστοιχο υπουργείο, µε ἀντικειµενικό σκοπό να άντλούνται ἀµέσως στοιχεία οικονοµικά, τεχνικά, έπιστηµονικά κ.ά. για κάθε έργο, τὰ ὁποία θὰ είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν σε παρόµοια έργα (ή περιπτώσεις) του παρόντος ἢ του µέλλοντος.

Με τη λειτουργία αυτής της µονάδας θὰ ἐλέγχεται π.χ. γιατί ή τιµή του µπετον είναι σε ένα έργο π.χ. 300 δρχ. ἀνά κυβικό καὶ σὲ ένα άλλο διπλανό έργο 350 ή 400 δρχ. Στην περίπτωση αυτή θα γίνεται έλεγχος».