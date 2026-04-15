1984: Κι άλλοι τάφοι ρωµαϊκής εποχής σε δρόµους των Χανίων

Για την ανακάλυψη τεσσάρων τάφων στην οδό Αναγνώστη Γογονή, διαβάζουµε στο φύλλο της εφηµερίδας της 30ης Μαρτίου 1984.

Αναφέρει σχετικά το ρεπορτάζ της εποχής «τέσσερις ἀκόµη, τάφοι, τής ρωµαϊκής εποχής, ἀποκαλύφθηκαν, µὲ τὴν βοήθεια τών… χωµατουργικών µηχανηµάτων στα Χανιά. Οἱ τέσσερις τάφοι, πού είναι παραλληλόγραµµοι µήκους 1,80 µ. καί πλάτους 0,70 µ. περίπου, ἀποκαλύφθηκαν κατά τόν καθαρισµό χαντακιών της οδού Αναγ Γογονή, ἡ δὲ ἀνασκαφή προχώρησε ἀπό ἀρχαιολόγους τής ΚΕ΄ Εφορείας Αρχαιοτήτων.

Ο πρώτος τάφος ήταν κενός, ένω στοὺς δυό άλλους ὑπήρχαν σκελετοί (φωτογραφία) άριστα διατηρηµένοι. Ο τέταρτος τάφος ήταν άκόµη σκεπασµένος καὶ θὰ ἀνοιχθεί σήµερα».