1984: Καφεόδεντρα φύονται στα Χανιά

Βασιλική Τωμαδάκη
0

Για την δοκιµαστική καλλιέργεια δέντρων καφέ στα Χανιά, διαβάζουµε στο φύλλο της εφηµερίδας της 17ης Μαρτίου 1984.

∆ιαβάζουµε, µεταξύ άλλων, σχετικά στο ρεπορτάζ της εποχής «Φαίνεται πως σύντοµα θα σταµατήσουµε να ζητάµε από τον καφετζή ‘‘έναν τούρκικο’’ ή όπως µεονοµάστηκε τελευταία ‘‘έναν έλληνικό καφέ’’ αλλά θα ζητάµε έναν. ‘‘κρητικό βαρύ µε ολίγην’’. Καὶ τούτο, γιατί ήδη οι πρώτες φυτείες καφεόδεντρων δοκιµάζονται από το Ινστιτούτο Υποτροπικών και Ελαίας, Χανίων µέσα σε θερµοκήπια και η πορεία τους είναι ικανοποιητική.

Το καφεόδεντρο ήρθε στα Χανιά στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων έρευνας του Ινστιτούτου Υποτροπικών ‘‘πριν µια πενταετία’’ λέει ο διευθυντής του Ινστιτούτου, γεωπόνος κ. Λουκάς Μικρός φέραµε σπόρους καφέ κι αρχίσαµε να µελετάµε κατά πόσον ο καφές θα µπορούσε να ευδοκιµήσει στις συνθήκες του τόπου µας µε απώτερο, βέβαια σκοπό να τον εκµεταλλευτούµε σαν παραγωγικό δέντρο. Οι πρώτες προσπάθειες έγιναν στο Φραγκοκάστελλο Σφακίων. Εκεί επειδή η περιοχή είναι ανεµόπληκτη, δεν µπόρεσαν να σταθούν τα θερµοκήπια µέσα στα οποία καλλιεργούσαµε τον καφέ». Πρέπει να σηµειωθεί πώς ο καφές δεν είναι υποτροπική καλλιέργεια για την οποία θα ταίριαζαν οι συνθήκες της Κρήτης. Είναι τροπική καλλιέργεια, και για ν’ αναπτυχθεί και ν’ αποδόσει µόνο µέσα σε θερµοκήπια υπάρχουν τέτοιες ελπίδες».

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

