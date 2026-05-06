1984: Ερευνητής χαρτονοµισµάτων

Βασιλική Τωμαδάκη
Για έναν «ερευνητή χαρτονοµισµάτων», δηλαδή µία µηχανή µε την οποία µπορούσες να εξακριβώσεις ότι το χαρτονόµισµα ήταν γνήσιο και όχι πλαστό, διαβάζουµε στο φύλλο της εφηµερίδας της 5ης Μαΐου 1984.

∆ιαβάζουµε στο σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα «Έως τώρα, γιὰ τὴν εξακρίβωση της αυθεντικότητας των ξένων χαρτονοµισµάτων (γνωστό το πρόβληµα των 100δολλαρων), µπορούσε κανείς ν’ απευθυνθεί µόνο σ’ ορισµένες µεγάλες τράπεζες που διέθεταν ογκώδη πανάκριβα µηχανήµατα.

Ο ἀµερικανικής κατασκευής µίνι – έρευνητής της εταιρίας CARTWELL, έρχεται να απαλλάξει τον ένδιαφεροµενο από όλην αὐτή την ταλαιπωρία. Όποιος ἀσχολείται µε συναλλαγές σε συνάλλαγµα, ξενοδοχεία, καταστήµατα εἰδών λαϊκής τέχνης, τράπεζες κ.λ.π. µπορεί πολύ εύκολα να προµηθευτεί καὶ να χρησιµοποιήσει αὐτόν τόν ἀνιχνευτή τσέπης.

Λειτουργεί µε τα σηµαντικότερα ξένα χαρτονοµίσµατα (δολλάριο ΗΠΑ, άγγλική λίρα, γερµανικό µάρκο, δολλάριο Αυστραλίας, κ.α.) ακόµη καὶ µε τις ταξιδιωτικές επιταγές. Η λειτουργία του βασίζεται στην εἰδική µεταλλική µελάνη µε την όποια είναι τυπωµένα τα περισσότερα ξένα χαρτονοµίσµατα. Αὐτή τή µελάνη δέν µπορούν να τη χρησιµοποιήσουν παραχαράκτες.

Ο χειριστής δέν έχει παρά να τρίψει ἀπαλά τὸν ἀνιχνευτη πάνω στην επιφάνεια του χαρτονοµίσµατος. Αν το νόµισµα είναι αυθεντικό, το φωτάκι θ’ ἀνάψει.  […] Καὶ τὸ σπουδαιότερο είναι ότι αὐτός ὁ ἀνιχνευτής έχει µέγεθος τόσο ώστε να µπορεί κανείς να τον κρατήσει εύκολα καὶ ἡ ἀξία του δέν ξεπερνά τις 5000 δρχ.»

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

