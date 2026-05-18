1984: Έγινε χθες αδελφοποίηση των Χανίων µε την Ουέλλιγκτον

Για την αδελφοποίηση των ∆ήµων Χανίων και Ουέλιγκτον Νέας Ζηλανδίας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη Μάχη της Κρήτης το 1984 διαβάζουµε στο φύλλο της 23ης Μαΐου εκείνης της χρονιάς.

Αναφέρει σχετικά το ρεπορτάζ της εποχής «Στήν πρωτεύουσα της Νέας Ζηλανδίας Ουέλλιγκτον έγινε προχθές τελετή ἀδελφοποίησης µε τα Χανιά Κρήτης, στα πλαίσια των φετεινων εορτασµών γιὰ τὴν ἐπέτειο της Μάχης της Κρήτης.

Ο Έλληνας πρεσβευτής κ. Βαγενάς πρόσφερε έκ µέρους του ∆ηµάρχου Χανίων, µια κρητική ελιά που φυτεύτηκε σε περίοπτη θέση µπροστά στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο. Μιλώντας κατά την τελετή, στην οποία παραβρέθηκαν Νεοζηλανδοί Βετεράνοι της Μάχης της Κρήτης, κυβερνητικοί εκπρόσωποι και πολλοί ὁµογενείς, ο ∆ήµαρχος της Ουελλιγκτον ἐξέφρασε την ικανοποίηση του που ή πρωτεύουσα της Νέας Ζηλανδίας συνδέθηκε µε ένα τόσο στενό δεσµό φιλίας µε την πόλη αυτή της θρυλικής Κρήτης» ενώ στη συνέχεια του ρεπορτάζ φιλοξενούνται δηλώσεις του τότε δηµάρχου Χανίων κ. Γ. Κατσανεβάκη.