1984: Χρυσό µετάλλιο στην Ελλάδα γιά τα καλύτερα φρούτα

Για µία ξεχωριστή διάκριση της Ελλάδας σε διεθνή διαγωνισµό ο οποίος είχε διεξαχθεί στο Λίβερπουλ διαβάζουµε στο φύλλο της εφηµερίδας της 31ης Ιουλίου 1984.

Αναφέρει σχετικά το ρεπορτάζ της εποχής «χρυσό µετάλλιο κέρδισε ή χώρα µας για το καλύτερα φρούτα καὶ ἀνθοκοµικά στη διεθνή διοργάνωση κηπευτικών στο Λίβερπουλ.

Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε στο διάστηµα 21-24 Ιουλίου καὶ ἀποτελεί ίσως τη µεγαλύτερη παγκόσµια διοργάνωση για το 1984 σε θέµατα κηποκοµίας. Φιλοξένησε άνθοκοµικά καὶ όπωροκηπευτικά από πολλές χώρες, τη Μαγιόρκα, Κανάρια Νησιά, Σκωτία, Ουαλλία και διεθνείς οἱκους παραγωγής βασικών άνθοκοµικών καὶ λαχανοκοµικών προϊόντων.

Η Ελλάδα συµµετείχε στην ἐκδήλωση µὲ έλληνικό παραδοσιακό κήπο έκτασης 500 τ.µ. καὶ διάρκειας 6 µηνών (από το Μάιο µέχρι τὸν Οκτώβριο) καὶ µε περίπτερο σε χώρο ειδικά διαµορφωµένο 130 τ.µ.

Τα φρούτα που βραβεύτηκαν µε το πρώτο βραβείο στάλθηκαν µὲ εὐθύνη της ΑΓΡΕΞ και ήταν πορτοκάλια, βαλέντσια, ροδάκινα, νεκταρίνια, σταφύλια (καρτινάλ καὶ σουλτανίνα) καρπούζια και πεπόνια. Τα ανθοκοµικά την εὐθύνη αποστολής των οποίων είχε ή Κοινοπραξία Ανθοκοµικών Συνεταιρισµών Ελλάδας (ΚΑΣΕ) ήταν κοµµένα χρυσάνθεµα καὶ γλαδιόλες, γαρδένια καὶ γιούκα».