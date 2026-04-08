1984: Αύριο αρχίζει η λειτουργία του Πειραµατικού Θεάτρου Κρήτης

Για την πρώτη επίσηµη παρουσία του ∆ΗΠΕΘΕΚ (ως ∆ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης) διαβάζουµε στο φύλλο της εφηµερίδας της 29ης Μαρτίου 1984. Μάλιστα το πρώτο έργου που είχε επιλεγεί να ερµηνευτεί ήταν το «Νικηφόρος Φωκάς» του Ν. Καζαντζάκη.

∆ιαβάζουµε σχετικά «αύριο ἀρχίζει ή λειτουργία τού Πειραµατικού Θεάτρου Κρήτης

Όπως έγινε γνωστό αύριο στις 9.30 µ.µ. στο περίπτερο του ∆ηµοτικού Κήπου, κάνει την πρώτη του εµφάνισή το ∆ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης Το πρώτο έργο που θα παρουσιασθεί είναι το ‘‘Νικηφόρος Φωκάς’’ του Ν. Καζαντζάκη

Το ∆ΠΘ είναι ένα από τα έξη που ιδρύθηκαν σε όλη την Ελλάδα και έχει έδρα τα Χανιά, στηρίζεται όµως σε όλη την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Κρήτης και έχει αποστολή να ικανοποιήσει και να προωθήσει τη θεατρική παιδεία σε όλο το νησί µας.

Με την ευκαιρία αυτή ο ∆ήµος Χανίων µε ανακοίνωση του καλεί τον Κρητικό λαό ν’ αγκαλιάσει µε αγάπη και φροντίδα το ∆ΠΘ και να στηρίξει την προσπάθεια του, που συνεχίζει την παρά δόση και το έργο της ΕΘΕΚ στις νέες συνθήκες και µε νέες προϋποθέσεις και η ανακοίνωση καταλήγει

«Ο ∆ήµος Χανίων που έχει και την ευθύνη της έδρας του Περιφερειακού Θεάτρου καλεί τον πνευµατικό και καλλιτεχνικό κόσµο όλο το Χανιώτικο λαό να συµπαρασταθούν στη νέα προσπάθεια ώστε να ριζώθει και να αναπτυχθεί ολόπλευρα».