1983: Προσπάθειες του δήµου για τη διάσωση της παλιάς πόλης

42 χρόνια πριν και στο φύλλο της εφηµερίδας της 15ης Ιουνίου 1983 διαβάζουµε για ενέργειες που είχε προβεί ο δήµος Χανίων προκειµένου να διατηρηθεί ο µνηµειακός χαρακτήρας της παλιάς πόλης των Χανίων αλλά και η ποιότητα ζωής των κατοίκων της.

∆ιαβάζουµε σχετικά στο ρεπορτάζ της εποχής «Τελευταία και κατά προτίµηση στο χώρο της παλιάς πόλης καὶ σε Ιστορικά ∆ιατηρητέα κτίσµατα παρατηρείται ασυνήθιστη δραστηριότητα ανοίγµατος καταστηµάτων τὰ ὁποία ἐκτός τάλλα, δηµιουργούν καὶ κίνδυνο αλλοίωσης της φύσιογνωµίας του µνηµειακού χαρακτήρα της Ο ∆ήµος Χανίων προκειµένου να υπερασπιστεί το ίστορικό διατηρητέο της παλιάς πόλης, τα ιστορικά µνηµεία της και τα πολιτιστικά ήθη και έθιµα του τόπου µας, όπως έχει υποχρέωση, έστειλε στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας το παρακάτω Τέλεξ

1. Η παλιά πόλη Χανίων είναι ιστορικό διατηρητέο µνηµείο και εποµένως στα πλαίσια της προστασίας της πρέπει να είναι υπό την έγκριση και της Τοπικής Αυτοδιοίκη σης όλες οι επαγγελµατικές δραστηριότητες σ’ αυτήν

2. Η ποιότητα ζωής των κατοίκων της παλιάς πόλης υποβαθµίζεται συνέχεια από την χορήγηση αδειών καταστηµάτων ξένων προς τον αρχαιολογικόν της χαρακτήρα

3. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση θεωρεί υποχρέωση και καθήκον της να προστατεύσει τὸν ἀναπτυξιακό, οικονοµικα καὶ πολιτιστικό χαρακτήρα της παληάς πόλης

Για τους παραπάνω λογους ζητούµε την αναµόρφωση της βασικής Υγειονοµικής διάταξης Α18/11261/14.2.81 να περιληφθή σχετικό άρθρο ώστε στη χορήγηση αδειών καταστηµάτων στις περιοχές ιστορικών διατηρητέων Μνηµείων ή και παραδοσιακών οικισµών να είναι απαραίτητη και η συµφωνη γνώµη του ∆ήµου»