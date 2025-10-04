menu
1983: Με πλαστική βάρκα από τη Βουλιαγµένη στο Ηράκλειο

Βασιλική Τωμαδάκη
Για το εγχείρηµα δύο αντρών, να ταξιδέψουν µε πλαστική βάρκα από τη Βουλιαγµένη στο Ηράκλειο, διαβάζουµε στο φύλλο της εφηµερίδας της 19ης Ιουλίου 1983.
Mετά από περιπέτεια δυό ἡµερών οἱ δυό θαλασσοπόροι, ο Λ. Β. και ο Γ. Κ. έφθασαν την Κυριακή στο λιµάνι Ηρακλείου.
Με την πλαστική βάρκα τους «ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ» της Εταιρείας «GRECO» ξεκίνησαν από το Ναυτικό Όµιλο Βουλιαγµένης την Παρασκευή, στις 10.30 το πρωί και στις 2.30 το µεσηµέρι πιάσανε τη Σίφνο. ∆ιανυκτερεύσαν στο Κυκλαδίτικο Νησί καὶ το πρωί του Σαββάτου ξεκίνησαν για την Σαντορίνη, όπου φθάσανε στις 1.30 το µεσηµέοι, όπου διανυκτερευσαν επίσης.
Οι δυό αὐτοι σταθµοί κρίθηκαν ἀναγκαίοι για τον άνεφοδιασµό του σκάφους. που είναι εξοπλισµένο µε µια ἐξωλέµβια µηχανή «ΜΑΡΙΝΕΡ» 40 ίππων, ένα δροµοµετρο, δυό πυξίδες και ένα ραδιοτηλέφωνο γιὰ τὴν ἐπικοινωνία τους. Συνάντησαν όµως µεγάλες δυσκολίες µέχρι να βρούν βενζίνη στα δυό αυτά νησιά.
Την Κυριακή στις 8.15 το πρωί άφησαν την Σαντορίνη και στις 1 παρά δέκα το µεσηµέρι ήταν στο λιµάνι του Ηρακλείου, όπου όµως δεν συνάντησαν ύποδοχή, όπως λένε οἱ ίδιοι.
«Είµαστε αποφασισµένοι για το χειρότερο, λένε οι δυο θαλασσοπόροι, άλλα τελικά το ταξίδι υπήρξε θαυµάσιο. ∆υσκολίες συναντήσαµε µόνο στο Κρητικό πέλαγος, όπου τοπικά είχε έξι Μποφώρ καὶ βλέπαµε µόνο ούρανό    καὶ θάλασσα… Με σύνεση, όµως φθάσαµε στον προορισµό µας. Τέτοιες συγκινήσεις και εµπειρίες πρέπει να κόσµος. τις ζήσει όλος.
Ο Β. και ο Κ. καλύψαν περίπου 200 µίλλια µέσα σε 11 ώρες καὶ είναι ἀποφασισµένοι να έπαναλάβουν έγχείρηµα τους, αφού τους συγκινεί η θάλασσα και η περιπέτεια.
Χθές το βράδυ αναχώρησαν για την Αθήνα, ένω το σκάφος φορτώθηκε σε πλοίο της Γραµµής µε προορισµό τον Πειραιά».

