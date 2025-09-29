menu
1983: Η βιβλιοθήκη του τ. δηµάρχου Αντ. Μαρή στον ∆ήµο

Βασιλική Τωμαδάκη
0

Για τη δωρεά της βιβλιοθήκης του πρώην δηµάρχου Αντώνη Μαρή, στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Χανίων διαβάζουµε στο φύλλο της εφηµερίδας της 30ης Ιουνίου 1983. Αναφέρει το ρεπορτάζ της εποχής σχετικά «µια σηµαντική και πολύτιµη δωρεά έγινε τελευταία προς τη ∆ηµοτική µας βιβλιοθήκη. Πρόκειται για την ατοµική βιβλιοθήκη και το προσωπικό αρχείο του αείµνηστου συµπολίτη µας δικηγόρου και πρώην δηµάρχου Χανίων Αντώνη Μαρή. Η δωρεά ήταν επιθυµία του ίδιου γιατί µε τον τρόπο αυτό θέλησε να δείξει την εκτίµηση του προς την δηµοτική Βιβλιοθήκη Χανίων, στην ίδρυση της όποιας συνέβαλε κι αυτός, αλλά και τη µεγάλη του αγάπη που έτρεφε πρός τα Χανιά, που χρόνια πολλά υπηρέτησε ως επιστήµονας ως πολιτευτής αλλά και ως ∆ήµαρχος. Αξιολογότατη σε ποιότητα και ποσότητα η βιβλιοθήκη του Αντώνη Μαρή, που ήδη παράδοθηκε από τη σύζυγό του κα Μαρίκα Μαρή, περιλαµβάνει περί τους χίλιους τόµους βιβλίων περιοδικών και εφηµερίδων. Επίσης και το αρχείο του που καλύπτει µια περίοδο εξήντα χρόνων και αφορά κυρίως την κοινωνική, ιστορική, πολιτική και πολιτιστική ζωή των Χανίων είναι πολυτιµότατο. Ιδίως το µέρος εκείνο που έχει σχέση µε την κατοχική περίοδο τότε που ο Μαρής ήταν γραµµατέας της Παγκρήτιας Επιτροπης ΕΑΜ. ∆υσεύρετο και µοναδικό έρχεται να δώσει στους µελετητές της ηρωικής εκείνης περιόδου νέα στοιχεία. Ο δήµαρχος Χανίων εκπροσωπώντας και το ∆.Σ. εκφράζει τις θερµές ευχαριστίες του στη σύζυγο του αειµνήστου Αντώνη Μαρή».

