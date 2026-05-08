1983: «Ένας σύγχρονος Οδυσσέας» στο Λιµάνι των Χανίων

Βασιλική Τωμαδάκη
Για έναν «σύγχρονο Οδυσσέα» ο οποίος είχε καταπλεύσει στο λιµάνι των Χανίων, διαβάζουµε στο φύλλο της εφηµερίδας της 22ας Μαΐου 1983.
Αναφέρει σχετικά το ρεπορτάζ της εποχής «ένας «θαλασσόλυκος» της Μεσογείου βρίσκεται αυτές τις µὲρες στην πόλη µας. Είναι ο Πολωνός ἀρχιτέκτονας Σί. Σε. 48 χρόνων. Ο σύγχρονος αὐτός Οδυσσέας πλανιέται από το 1973 στη Μεσόγειο, µε τη διαφορά ότι γι’ αὐτὸν δὲν ὑπάρχει Ιθάκη. Υπάρχουν µόνο ωραία µέρη καὶ καλοί φίλοι. Ταξιδεύει µόνος του άπὸ µέρος σε µέρος µὲ τὸ ιστιοφόρο του 8,5 µ., µια πυξίδα καὶ τή γερµανικής ράτσας σκυλίτσα του Λέγκα. ∆έν προγραµµατίζει τα µέρη πού θα πάει. Το έχει ἀφήσει κι αὐτό στην φροντίδα του ανέµου.
Στην Κρήτη έρχεται κάθε χρόνο (το φετινό χειµώνα τόν πέρασε στο Ρέθυµνο) κι έχει πολλούς φίλους, είναι όµως ή πρώτη φορά που έπισκέπτεται τα Χανιά καὶ όπως µας είπε σε συνοµιλία που είχαµε, είναι ενθουσιασµένος µε τις οµορφιές της πόλης καὶ τὰ φιλικά αἰσθήµατα τῶν ἀνθρώπων
Κερδίζει τη ζωή του πουλώντας καρτ-ποστάλ του σκάφους του και ψαρεύοντας.
Η σκέψη γι’ αὐτό τον τρόπο ζωής του γεννήθηκε µετὰ ἀπό ένα ἀτύχηµα στο πόδι.
Ο Σε. έχει άραγµένο το µικρό του σκάφος στην ακτή Κουντουριώτη µπροστά από το KENTUCKYBURGER και περιµένει τούς Χανιώτες φίλους του (έτσι τούς νοιώθει όλους) να τους δώσει µια κάρτα µὲ τὸ καραβάκι του και να τους πεί κάτι από τι δική του Οδύσσεια»

