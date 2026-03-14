1982: Υλική και ηθική βοήθεια προς τους Παλαιστινίους από τα Χανιά

Για προσπάθεια στήριξης των Παλαιστινίων, υλικά αλλά και ηθικά διαβάζουµε στο φύλλο της εφηµερίδας της 12ης Ιουνίου 1982.

Αναφέρει σχετικά το ρεπορτάζ της εποχής «εκκλησία καί Κόµµατα στα Χανιά, ύστερα ἀπό τήν Παγκρήτια Ένωση Γιατρών Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων, καταβάλουν προσπάθειες για ἠθική καὶ ύλική συµπαράσταση πρός τούς Παλαιστίνιους. Με άνακοινώσεις καταγγέλεται ή ἐπίθεση καί οἱ θηριωδίες τών Ισραηλινών στό Λίβανο, ενώ στόν Αίµοδοτικό Σταθµό τού Νοσοκοµείου άρχισε ἡ ἐθελοντική προσφορά αίµατος. Ή Μητρόπολη ἐξάλλου, Κυδωνίας καί Αποκορώνου ανακοίνωσε χθές ότι πραγµατοποιεί έρανο για ενίσχυση τού άµαχου πληθυσµού στό Λίβανο»