1982: Σύλληψη Βέλγου κακοποιού στην Παλαιόχωρα

Για τη σύλληψη ενός Βέλγου… κακοποιού σε σπηλιά στην Παλαιόχωρα διαβάζουµε στο φύλλο της εφηµερίδας της 26ης Ιουνίου 1982.

Αναφέρει σχετικά το ρεπορτάζ της εποχής «συνελήφθη προχθές σε σπηλιά σὲ ὀρεινή περιοχή της Παλιόχωρας ὁ Βέλγος τουρίστας … 25 χρονών, ὁ ὁποῖος, όπως διαπιστώθηκε ἀπὸ τὴν σχετική έρευνα, καταζητείται ἀπό τίς ἀρχές της χώρας του για συµµετοχή σε πολλές καί σοβαρές ληστείες στο Βέλγιο. Ο συλληφθής παραπέµφθηκε στον εἰσαγγελέα Χανίων καὶ ξεκίνησε ἡ διαδικασία γιὰ τὴν έκδοσή του, η οποία ζητήθηκε από το Βέλγιο»