menu
13.3 C
Chania
Δευτέρα, 23 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΜόνιμες Στήλες
Στο Αρχείο

1982: Καθιερώνεται άδεια τεσσάρων εβδοµάδων για τους µισθωτούς

Βασιλική Τωμαδάκη
0

Εσείς γνωρίζετε πότε καθιερώθηκε η άδεια 4 εβδοµάδων για τους µισθωτούς; ∆ιαβάζουµε σχετικά στο φύλλο της 21ης Μαΐου 1982 «Με πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου ποὺ ὑπέγραψε ο πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας κ. Καραµανλής καθιερώνεται ή άδεια των τεσσάρων ἑβροµάδων γιὰ τοὺς µισθωτούς που συµπλήρωσαν ένα χρόνο ὑπηρεσίας στον ίδιο έργοδότη.

Όπως ἀνακοίνωσε χθὲς ὁ ὕπουργός Εργασίας κ. Κακλαµάνης µε την ίδια πράξη ἀντιµετωπίζεται επίσης το θέµα τῆς αὐτόµατης τιµαριθµικής άναπροσαρµόγῆς τῶν µισθών καὶ ἡµεροµισθίων τῶν ἐργαζοµένων. Επίσης κυρώνονται όλες οἱ συλλογικές συµβάσεις ή διαιτητικές αποφάσεις που περιλαµβάνουν τη ρήτρα της ΑΤΑ ενώ παρέχεται ἡ εὐχέρεια της καταγγελίας ἰσχυουσών συλλογικών συµβάσεων σε προθεσµία ἑνός µηνός µε στόχο τη συνοµολόγηση διατάξεως ποὺ θὰ καθιερώνει τὴν αὐτόµατη αναπροσαρµογή.

Αναλυτικότερα ή πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου προβλέπει γιὰ τὸ θέµα των αδειών:

– Τη χορήγηση στους µισθωτους µετά από ένα χρόνο ύπηρεσίας στον ίδιο έργοδότη άδεια µε ἀποδοχές 24 εργασίµων ἡµερών ή 20 αν έφαρµόζεται η έβδοµάδα των 5 εργασίµων ἡµερών δηλαδή ίση µε εργάσιµο χρόνο τεσσάρων εβδοµάδων.

Την επαύξηση της άδειας τῶν 4 εβδοµάδων κατά µία εργάσιµη ἡµέρα για κάθε χρόνο υπηρεσίας πέρα του πρώτου µέχρι τη συµπλήρωση 26 έργασίµων ἡµερών ή 22 εργασίµων ἡµερών αν πρόκειται για 5νθήµερη εβδοµάδα.

– Τη χορήγηση άδειας σε µισθωτοὺς ποὺ δὲν ἀπασχολούνται συνεχώς στον ίδιο εργοδότη»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum