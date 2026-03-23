1982: Καθιερώνεται άδεια τεσσάρων εβδοµάδων για τους µισθωτούς

Εσείς γνωρίζετε πότε καθιερώθηκε η άδεια 4 εβδοµάδων για τους µισθωτούς; ∆ιαβάζουµε σχετικά στο φύλλο της 21ης Μαΐου 1982 «Με πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου ποὺ ὑπέγραψε ο πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας κ. Καραµανλής καθιερώνεται ή άδεια των τεσσάρων ἑβροµάδων γιὰ τοὺς µισθωτούς που συµπλήρωσαν ένα χρόνο ὑπηρεσίας στον ίδιο έργοδότη.

Όπως ἀνακοίνωσε χθὲς ὁ ὕπουργός Εργασίας κ. Κακλαµάνης µε την ίδια πράξη ἀντιµετωπίζεται επίσης το θέµα τῆς αὐτόµατης τιµαριθµικής άναπροσαρµόγῆς τῶν µισθών καὶ ἡµεροµισθίων τῶν ἐργαζοµένων. Επίσης κυρώνονται όλες οἱ συλλογικές συµβάσεις ή διαιτητικές αποφάσεις που περιλαµβάνουν τη ρήτρα της ΑΤΑ ενώ παρέχεται ἡ εὐχέρεια της καταγγελίας ἰσχυουσών συλλογικών συµβάσεων σε προθεσµία ἑνός µηνός µε στόχο τη συνοµολόγηση διατάξεως ποὺ θὰ καθιερώνει τὴν αὐτόµατη αναπροσαρµογή.

Αναλυτικότερα ή πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου προβλέπει γιὰ τὸ θέµα των αδειών:

– Τη χορήγηση στους µισθωτους µετά από ένα χρόνο ύπηρεσίας στον ίδιο έργοδότη άδεια µε ἀποδοχές 24 εργασίµων ἡµερών ή 20 αν έφαρµόζεται η έβδοµάδα των 5 εργασίµων ἡµερών δηλαδή ίση µε εργάσιµο χρόνο τεσσάρων εβδοµάδων.

Την επαύξηση της άδειας τῶν 4 εβδοµάδων κατά µία εργάσιµη ἡµέρα για κάθε χρόνο υπηρεσίας πέρα του πρώτου µέχρι τη συµπλήρωση 26 έργασίµων ἡµερών ή 22 εργασίµων ἡµερών αν πρόκειται για 5νθήµερη εβδοµάδα.

– Τη χορήγηση άδειας σε µισθωτοὺς ποὺ δὲν ἀπασχολούνται συνεχώς στον ίδιο εργοδότη»