1982: Ιστορικό µουσείο το σπίτι του αρχηγού Κισάµου Αναγνώστη Σκαλίδη

30 Αυγούστου 1986 και στο φύλλο της εφηµερίδας διαβάζουµε για τη µετατροπή του σπιτιού του οπλαρχηγού της Κισσάµου Αναγνώστη Σκαλίδη, σε ιστορικό µουσείο.

Αναφέρει σχετικά το ρεπορτάζ της εποχής «Την Πέµπτη 21 τρέχοντος έγιναν τα εγκαίνια του Μουσείου του αρχηγού Κισάµου Αναγν. Σκαλίδη στην γέννετειρα του στα Περβόλια Κισάµου. Η όλη τέλετη και εκδήλωση έγινε µε απόλυτη σεµνότητα χοροστατούντων των Μητροπολιτών Κισάµου και Σελίνου κ. Ειρηναίου και Νεαπολέως Σταυρουπόλεως κ. ∆ιονυσίου, και ιερείς της περιοχής

Κατ’ αρχήν οι Σεβασµιώτατοι, οι Ιερείς και οι παρευρισκοµένοι πήγαν στον Ι. Ναό Αγίου Ιωάννη οπού εψάλει Τρισάγιο στον ταφό του Αναγν. Σκαλίδη όπου αναπαύονται τα κουρασµένα και δοξασµένα οστά του.

Οι απόγονοι, µας παρουσίασαν το Μουσείο, την ζωή, δράση, εξορίες, άνισες σκληρές µάχες θανάτου και τιµές του αρχηγού Κισάµου Αναγν. Σκαλίδη, και των συναγωνιστών του, ιστορικά έγγραφα µεγάλης αξίας, φωτογραφίες Αγωνιστών Κισαµιτών και άλλων από το Νόµο Χανίων.

Θαυµάσαµε την οργάνωση και παρουσίαση του όλου περιεχοµένου από τους άξιους απογόνους του και τους συγχαίροµε ολόψυχα, τους ευχόµαστε πάντα η ιστορική τους οικογένεια να έχει υγεία και δύναµη να προσφέρει όπως πάντα τις ωραίες και ιστορικές της υπηρεσίες για το καλό και την προόδο της Κρήτης και γενικότερα της Ελλάδος. Θερµά συγχαρητήρια.

Εις τα εγκαίνια παραβρέθηκαν πλήθος κόσµου και οι απόγονοι Σκαλίδη, Καστάνη, Μερτίου, Καµηλήδων, Χαµπουδάκηδων, Μπαλαντίνου, Φελεσάκη, Σκηλουρίδων, Φαλδαµήδων, Γεωργιλάδων, Moτάκηδων. Τουλουπήδες. Γεωργούδηδες. Κυριτσάκη, Κοτσιφάκη, Βιδαλάκη, Καρτσωνάκη, Πιµπλή, ο ταξίαρχος κ. Σπύρος Καστανάκης, η δηµοσιογράφος Φωτεινή Ανουσάκη, ο Αναστ. Λυκοβαρδης γιος Μακεδονοµάχου, ο Λύκιαρης κ. Ευτύχιος Μαλετικής ο διπλωµάτης κ. Κυριάκος Ροδουσάκης, ο ∆ήµαρχος Κισάµου κ. Γιάννης Κουφάκης, ο κ. Στρατής Χορευτάκης, ο Πρωτοδίκης ∆ηµ. Κυριτσάκης, οι πρόεδροι κοινοτήτων της γύρω περιοχής, οι χωριανοί και αρκετός κόσµος.

Μίλησαν για τη ζωή και τη δράση του αρχηγού Αναγν. Σκαλίδη, ο σεβ. Ειρηναίος τονίζοντας ότι οι Σκαλίδηδες προσέφεραν αρκετά το όπλο στο χέρι για την πατρίδα τώρα σε ειρηνικά χρόνια πάλι έχουν το αρχηγιλίκι µε τον εκλεκτό απόγονο Λευτέρη Σκαλίδη καθηγητή Παν/µιου Θεσσαλονίκης εξαίρετoν επιστήµονα και ανθρωπό.

Μετά µίλησε ο κ. Νικόλαος Κ. Μπερτιου γιος του αγωνιστή Κωνσταντίνου εξαίροντας την δραση του ήρωα Αναγ. Σκαλίδη και των συναγωνιστών του, τον λόγο µετά έλαβε ο Λευτέρης Παπαδάκης συνταξιούχος δάσκαλος και ιστορικός τον οποίο δηµοσιεύοµε

Εκ µέρους της ιστορικής οικογένειας χαιρέτισε τους παρευρισκόµενους ο καθηγητής του Παν/µιου Θεσ/νίκης Λευτέρης Σκαλίδης. τους οποίους και ευχαρίστησε ανακοίνωσε δε την απόφαση των απογόνων Σκαλίδη να αναλάβουν τις πανεπιστηµιακές σπούδες και όλα τα έξοδα σ’ έναν σπουδαστή από την Κοινοτητα Περιβολιών η Βάθης ή Κεφαλιού».