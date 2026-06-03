1982: Γυναίκα κέρδισε γιά πρώτη φορά το ράλλυ «Ακρόπολις»

Για την πρώτη φορά που στο ράλι «Ακρόπολις» αναδείχθηκε νικήτρια µία γυναίκα οδηγός διαβάζουµε στο φύλλο της εφηµερίδας της 4ης Ιουνίου 1982 σχετικά «Η Γαλλίδα Μισέλ Μουτόν αναδείχτηκε νικήτρια στο 29ο διεθνές ράλλυ Ακρόπολις µε 12 ώρες, 54 πρώτα και 44 δεύτερα ενώ ο ∆υτικογερµανός Βάλτερ Ρέρα µε 13 ώρες 8΄ και 23 κατετάγη δεύτερος και ο Φινλανδός Τοϊβόνεν τρίτος µε 13 ώρες 17΄ και 21.

Αυτό ανακοινώθηκε επίσηµα από την ΕΛΠΑ, ή οποία ανέφερε ακόµα ότι ο Γιώργος Μοσχούς κατέλαβε την 5η θέση µε 13 ώρες 36΄ καὶ 44, ο Moσχούτης την 8η µε 14 ώρες 11 και 48΄ και ο «Λεωνίδας» την 9η µε 14 ώρες 37΄ και 28

Στό φετεινό ράλλυ Ακρόπολις τερµάτισαν τα 35 από τα 136 αυτοκίνητα πού είχαν ξεκινήσει την ∆ευτέρα τον αγώνα ο οποίος επίσηµα θα «έκλεινε» το βράδυ στις 8 οπότε θα φτάσουν στο Παναθηναϊκό Στάδιο τα 35 αὐτοκίνητα που τερµάτισαν στο ράλλυ.

Μετά τη νίκη της Μουτόν, στη γενική βαθµολογία του παγκόσµιου πρωταθλήµατος ράλλυ προηγείται ο ∆υτικογερµανός Ρέρα µε 72 βαθµούς έναντι 52 της Μουτόν και 30 του Κενυάτη Μετά ο οποίος στο ράλλυ Ακρόπολις τερµάτισε 4ος µε 13 ώρες 27΄ και 28΄΄.

Εξάλλου στη βαθµολογία του παγκοσµίου πρωταθλήµατος κατασκευαστών προηγείται ή «Οπελ» µε 74 βαθµούς, έναντι 58 της «‘Αουντι», 32 της «Ρενώ» 30 τής «Ντάτσουν» και 28 της «Πόρσε»».