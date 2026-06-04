1982: Επιτυχία σηµείωσε η θεατρική παράσταση των µαθητών στον Φιρκά

Σήµερα µέσα από τη στήλη µας αναδηµοσιεύουµε από το φύλλο της 7ης Μαΐου 1982 µία φωτογραφία από τη θεατρική παράσταση «Αντιγόνη» την οποία είχαν δώσει οι µαθητές και οι µαθήτριες του 4ου Λυκείου Χανίων στο φρούριο Φιρκά.

Αναφέρει µεταξύ άλλων το ρεπορτάζ της εποχής «εξαιρετική επιτυχία σηµείωσαν οι δύο θεατρικές παραστάσεις που έδωσαν προχθές, πρωί και απόγευµα, στο Φιρκά οι µαθητές και οι µαθήτριες της Β’ τάξης (1ο και 2ο) του 4ου Λυκείου Χανίων, µε την τραγωδία του Σοφοκλή «ΑΝΤΙΓΟΝΗ».