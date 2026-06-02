1980: Οι Μακεδόνες τιµούν τους Κρήτες Μακεδονοµάχους

■ Αντιπροσωπεία τους στεφανώνει σπίτια καπεταναίων

21 Μαΐου 1980 και όπως διαβάζουµε στο φύλλο εκείνης της ηµέρας Μακεδόνες είχαν βρεθεί στα Χανιά διοργανώνοντας δράσεις προς αναγνώριση της προσφοράς των Κρητικών Μακεδονοµάχων.

Αναφέρει σχετικά το ρεπορτάζ της εποχής «πολλοί Μακεδόνες, µεταξύ τῶν ὁποίων τα προεδρεία και τα µέλη του Πανελληνίου Συλλόγου Μακεδονικού Αγώνα «Παύλος Μελάς» και του Συλλόγου Μακεδονοµάχων Έδεσσας βρίσκονται ἀπό χθές στα Χανιά προκειµένου να τιµήσουν τους Κρήτες Μακεδονοµάχους.

Τους Μακεδόνες µεταξύ τῶν ὁποίων εἶναι καί ὑπερήλικοι ἀγωνιστές τοῦ Μακεδονικού αγώνα, υποδέχτηκε χθές το πρωί στη Σούδα ο πρόεδρος του ∆ηµ. Συµβουλίου Χανίων και Περ. Καλαϊπζάκης.

Οι Μακεδόνες µετέβησαν στη συνέχεια στους Τάφους των Βενιζέλων όπου κατάθεσαν στέφανο στη συνέχεια πήγαν στο σπίτι τῶν Βενιζέλων στη Χαλέπα κι ακολούθως επισκέφθηκαν τον ∆ήµαρχο Χανίων κ. Κλωνιζάκη.

Στις 10 το πρωί µετέβησαν στοὺς Λάκκους όπου τίµησαν τη µνήµη τῶν Λακκιωτών Μακεδονοµάχων στεφανώνοντας το σπίτι του καπετάν Γιώργη Βολάνη. Από τον κ. Κ. Σάλτο που µίλησε σχετικά τονίστηκε πως στεφάνωµα µερικών σπιτιών Κρητών Μακεδονοµάχων γίνεται συµβολικά για να τιµηθοῦν οἱ 2600 Κρήτες Μακεδονοµάχοι, όπως οἱ Νικολούδηδες, Πούλακας κ.λπ. Ο ιερέας Αντώνης Ανδριάνης και ο δάσκαλος Γ. Βολάνης καλωσόρισαν τους Μακεδόνες ενώ ο πρόεδρος τῆς Κοινότητας κ. Γ. Σκουλᾶς, ἀφοῦ τοὺς εὐχαρίστησε τοὺς δώρησε για ἀναµνηστικά ἀντίτυπα τοῦ βιβλίου τοῦ αείµνηστου στρατηγού Αχ. Σκουλά «Οι Λάκκοι και οἱ Λακκιώτες».

Ἡ ἀντιπροσωπεία τῶν Μακεδόνων τόνισε πὼς ὑπῆρχε σκέψη ποὺ ἤδη υλοποιείται µὲ τὴν ἵδρυση Μουσείου Μακεδονοµάχων, στο ὁποῖο θά τοποθετηθούν προτοµές ἀρχηγών, καί φωτογραφίες ὅλω τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ Μακεδονικοῦ ἀγώνα, στα ἐγκαίνια τοῦ ὁποίου θα κληθοῦν να παραστοῦν ὅλοι οἱ ἀπόγονοι τῶν Κρητών Μακεδονοµάχων, ἐνῶ τέλος ἐκφράστηκε ή συγνώµη, γιατί γιά εὔλογους λόγους δὲν δυνατόν να τιµηθεῖ ἕνας ἕκαστος τῶν Κρητῶν Μακεδονοάχων.

Οἱ Μακεδόνες θα µεταβοῦν σήµερα στο Θέρισσο καί θά συνεχίσουν τό στεφάνωµα Κρητών Μακεδονοµάχων οπως ἔχει ἤδη ἀνακοινωθεί»