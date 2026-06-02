menu
28.4 C
Chania
Τρίτη, 2 Ιουνίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΜόνιμες Στήλες
Στο Αρχείο

1980: Οι Μακεδόνες τιµούν τους Κρήτες Μακεδονοµάχους

Βασιλική Τωμαδάκη
Βασιλική Τωμαδάκη
0

■ Αντιπροσωπεία τους στεφανώνει σπίτια καπεταναίων

21 Μαΐου 1980 και όπως διαβάζουµε στο φύλλο εκείνης της ηµέρας Μακεδόνες είχαν βρεθεί στα Χανιά διοργανώνοντας δράσεις  προς αναγνώριση της προσφοράς των Κρητικών Μακεδονοµάχων.

Αναφέρει σχετικά το ρεπορτάζ της εποχής «πολλοί Μακεδόνες, µεταξύ τῶν ὁποίων τα προεδρεία και τα µέλη του Πανελληνίου Συλλόγου Μακεδονικού Αγώνα «Παύλος Μελάς» και του Συλλόγου Μακεδονοµάχων Έδεσσας βρίσκονται ἀπό χθές στα Χανιά προκειµένου να τιµήσουν τους Κρήτες Μακεδονοµάχους.

Τους Μακεδόνες µεταξύ τῶν ὁποίων εἶναι καί ὑπερήλικοι ἀγωνιστές τοῦ Μακεδονικού αγώνα, υποδέχτηκε χθές το πρωί στη Σούδα ο πρόεδρος του ∆ηµ. Συµβουλίου Χανίων και Περ. Καλαϊπζάκης.

Οι Μακεδόνες µετέβησαν στη συνέχεια στους Τάφους των Βενιζέλων όπου κατάθεσαν στέφανο στη συνέχεια πήγαν στο σπίτι τῶν Βενιζέλων στη Χαλέπα κι ακολούθως επισκέφθηκαν τον ∆ήµαρχο Χανίων κ. Κλωνιζάκη.

Στις 10 το πρωί µετέβησαν στοὺς Λάκκους όπου τίµησαν τη µνήµη τῶν Λακκιωτών Μακεδονοµάχων στεφανώνοντας το σπίτι του καπετάν Γιώργη Βολάνη. Από τον κ. Κ. Σάλτο που µίλησε σχετικά τονίστηκε πως στεφάνωµα µερικών σπιτιών Κρητών Μακεδονοµάχων γίνεται συµβολικά για να τιµηθοῦν οἱ 2600 Κρήτες Μακεδονοµάχοι, όπως οἱ Νικολούδηδες, Πούλακας κ.λπ. Ο ιερέας Αντώνης Ανδριάνης και ο δάσκαλος Γ. Βολάνης καλωσόρισαν τους Μακεδόνες ενώ ο πρόεδρος τῆς Κοινότητας κ. Γ. Σκουλᾶς, ἀφοῦ τοὺς εὐχαρίστησε τοὺς δώρησε για ἀναµνηστικά ἀντίτυπα τοῦ βιβλίου τοῦ αείµνηστου στρατηγού Αχ. Σκουλά «Οι Λάκκοι και οἱ Λακκιώτες».

Ἡ ἀντιπροσωπεία τῶν Μακεδόνων τόνισε πὼς ὑπῆρχε σκέψη ποὺ ἤδη υλοποιείται µὲ τὴν ἵδρυση Μουσείου Μακεδονοµάχων, στο ὁποῖο θά τοποθετηθούν προτοµές ἀρχηγών, καί φωτογραφίες ὅλω τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ Μακεδονικοῦ ἀγώνα, στα ἐγκαίνια τοῦ ὁποίου θα κληθοῦν να παραστοῦν ὅλοι οἱ ἀπόγονοι τῶν Κρητών Μακεδονοµάχων, ἐνῶ τέλος ἐκφράστηκε ή συγνώµη, γιατί γιά εὔλογους λόγους δὲν δυνατόν να τιµηθεῖ ἕνας ἕκαστος τῶν Κρητῶν Μακεδονοάχων.

Οἱ Μακεδόνες θα µεταβοῦν σήµερα στο Θέρισσο καί θά συνεχίσουν τό στεφάνωµα Κρητών Μακεδονοµάχων οπως ἔχει ἤδη ἀνακοινωθεί»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum