1979: Καταργείται το προγαμιαίο πιστοποιητικό ιατρικής εξετάσεως

Για την κατάργηση του προγαμιαίου πιστοποιητικού ιατρικής εξέτασης, διαβάζουμε στο φύλλο της εφημερίδας της 9ης Αυγούστου 1979 «Με νομοσχέδιο του υπουργ. Κοινών. Υπηρεσιών καταργείται προγαμιαίο πιστοποιητικό Ιατρικής εξετάσεως και καθιερώνεται η ενημέρωση των μελλόνυμφων ή έγγαμων σε θέματα γενετικής οικογενειακού προγραμματισμού.

Συγκεκριμένα με το νομοσχέδιο ορίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από τα υπεύθυνα Υγειονομικά όργανα κρατικά ή μη σε θέματα γενετικής και οικογενειακού προγραμματισμού και σε ωρισμένες περιπτώσεις μπορεί να ζητούν ιατρικό και εργαστηριακό έλεγχο από τα ειδικά εργαστήρια ή κέντρα».

Στην συνέχεια του ρεπορτάζ της εποχής διαβάζουμε ότι «Τα αποτελέσματα της ιατρικής εξετάσεως των μελλονύμφων ή έγγαμων, θα γνωστοποιούνται μόνο στον εξεταζόμενο, σε περίπτωση δε παρεμβάσεως απορρήτου θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Περαιτέρω ορίζεται ότι όπου υπάρχουν ενδείξεις κλινικές ή εργαστηριακές για την παρουσία γενετικών ή άλλων νόσων, με δυσμενείς επιπτώσεις για τους απογόνους, οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να παραπέμπονται στα προβλεπόμενα ειδικά κέντρα για καθοδήγηση και πρόληψη.

Στο υπουργείο Κοιν. Υπηρεσιών συνιστάται 5μελής γνωμοδοτική επιτροπή σε θέματα γενετικής και οικογενειακού προγραμματισμού.

Επίσης, αρμοδιότητα του κέντρου σταθμών και υπηρεσιών αιμοδοσίας μπορεί να υπαχθή με απόφαση του υπουργού Κοιν. Υπηρεσιών ο έλεγχος των συγγενών και αιμολυντικών αναιμιών»