menu
28.4 C
Chania
Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΜόνιμες ΣτήλεςΣτο Αρχείο
Στο Αρχείο

1979: Χρειάζονται προθήκες – ψυγεία στα κρεοπωλεία

Βασιλική Τωμαδάκη
Βασιλική Τωμαδάκη
0

Για µέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας στα κρεοπωλεία, τα οποία µεταξύ άλλων περιελάµβαναν και την τοποθέτηση προθηκών – ψυγείων διαβάζουµε στο φύλλο της εφηµερίδας της 15ης Ιουλίου 1979.
Όπως διαβάζουµε στο ρεπορτάζ της εποχής «Από τη διεύθυνση Κτηνιατρικής της Νοµαρχίας Χανίων ανακοινώθηκαν χθες τα εξής: «Σε όλα σχεδόν τα κρεοπωλεία της Ελλάδος τα κρέατα πωλούνται τοποθετηµένα πάνω σε τραπέζια ή κρεµασµένα σε τσιγγέλες, µε αποτέλεσµα να είναι εκτεθειµένα στις µύγες, την σκόνη, τα καυσαέρια τις επιδράσεις της θερµοκρασίας και ακόµη την µάλαξη τους από τους πελάτες.» στην συνέχεια του ρεπορτάζ διαβάζουµε «Η κατάσταση αυτή δηµιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την δηµόσια υγεία και επιπλέον εκθέτει την χώρα µας στα µάτια των ξένων.
Για να εκλείψει το φαινόµενο αυτό που δεν παρατηρείται σε καµµιά πολιτισµένη χώρα του κόσµου, είναι ανάγκη όπως όλοι οι κρεοπώλες του Νοµού Χανίων προµηθευτούν έγκαιρα προθήκες – ψυγεία µέσα στα οποία και µόνο θα τοποθετούνται τα πρός πώληση κρέατα.
Όπως µας εγνώρισε το υπουργείο Γεωργίας µε το υπ’ αριθµ. 404032)13414)14 -12-78 έγγραφό του, καταρτίζεται σχετικό νοµοσχέδιο µε το οποίο θα απαγορευθεί η πώληση των κρεάτων κατά τον τρόπο που γίνεται σήµερα.
Συνιστούµε στους κρεοπώλες του Νοµού Χανίων να προβούν από τώρα στην προµήθεια και χρήση προθηκών – ψυγείων για να µη βρεθούν έξαφνα στη δυσάρεστη θέση να υποστούν τις συνέπειες της αµέλειάς τους».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2020 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum