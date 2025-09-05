1979: Χρειάζονται προθήκες – ψυγεία στα κρεοπωλεία

Για µέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας στα κρεοπωλεία, τα οποία µεταξύ άλλων περιελάµβαναν και την τοποθέτηση προθηκών – ψυγείων διαβάζουµε στο φύλλο της εφηµερίδας της 15ης Ιουλίου 1979.

Όπως διαβάζουµε στο ρεπορτάζ της εποχής «Από τη διεύθυνση Κτηνιατρικής της Νοµαρχίας Χανίων ανακοινώθηκαν χθες τα εξής: «Σε όλα σχεδόν τα κρεοπωλεία της Ελλάδος τα κρέατα πωλούνται τοποθετηµένα πάνω σε τραπέζια ή κρεµασµένα σε τσιγγέλες, µε αποτέλεσµα να είναι εκτεθειµένα στις µύγες, την σκόνη, τα καυσαέρια τις επιδράσεις της θερµοκρασίας και ακόµη την µάλαξη τους από τους πελάτες.» στην συνέχεια του ρεπορτάζ διαβάζουµε «Η κατάσταση αυτή δηµιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την δηµόσια υγεία και επιπλέον εκθέτει την χώρα µας στα µάτια των ξένων.

Για να εκλείψει το φαινόµενο αυτό που δεν παρατηρείται σε καµµιά πολιτισµένη χώρα του κόσµου, είναι ανάγκη όπως όλοι οι κρεοπώλες του Νοµού Χανίων προµηθευτούν έγκαιρα προθήκες – ψυγεία µέσα στα οποία και µόνο θα τοποθετούνται τα πρός πώληση κρέατα.

Όπως µας εγνώρισε το υπουργείο Γεωργίας µε το υπ’ αριθµ. 404032)13414)14 -12-78 έγγραφό του, καταρτίζεται σχετικό νοµοσχέδιο µε το οποίο θα απαγορευθεί η πώληση των κρεάτων κατά τον τρόπο που γίνεται σήµερα.

Συνιστούµε στους κρεοπώλες του Νοµού Χανίων να προβούν από τώρα στην προµήθεια και χρήση προθηκών – ψυγείων για να µη βρεθούν έξαφνα στη δυσάρεστη θέση να υποστούν τις συνέπειες της αµέλειάς τους».