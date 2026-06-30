1978: Ταινίες για καλή οδήγηση στην τηλεόραση

1978 και όπως διαβάζουμε σε ρεπορτάζ της εφημερίδας της 6ης Σεπτεμβρίου, στην ΕΡΤ θα προβάλλονταν ταινίες με σκοπό την συνέτιση των οδηγών για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.

Αναφέρει το ρεπορτάζ της εποχής «σήμερα 6 Σεπτεμβρίου και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, η τηλεόρασις της ΕΡΤ θα προβάλει στις 8μ.μ. ενδιαφέρουσες έγχρωμες ταινίες διάρκειας 5 λεπτών που αναφέρονται στη σωστή αντιμετώπιση απ’ τους οδηγούς διαφόρων κυκλοφοριακών καταστάσεων. Οσοι διαθέτουν ειδικές συσκευές θα μπορούν να τις παρακολουθήσουν έγχρωμες.

Οι ταινίες αυτές προέρχονται απ’ την ταινιοθήκη της ΕΛΠΑ που χάρη στην κατανόηση και τη συνεργασία της ΕΡΤ συμβάλει έτσι θετικά στην άνοδο της ποιοτικής στάθμης των οδηγών μας και στον περιορισμό των τροχαίων δυστυχημάτων.

Το ίδιο ενδιαφέρον εκδηλώθηκε και απ’ την ΥΕΝΕΔ που θα προβάλει κατά τη διάρκεια των βραδυνών εκπομπών της, σε περιοδικά διαστήματα, ανάλογες ταινίες προερχόμενες και πάλι απ’ την ταινιοθήκη της ΕΛΠΑ.