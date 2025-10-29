1978: ∆ιακρίθηκαν τα Χανιά στο διαγωνισµό κρητικής λύρας και τραγουδιού

1978 και στο φύλλο της 25ης Αυγούστου εκείνου του έτους διαβάζουµε για διακρίσεις Χανιωτών µουσικών σε διαγωνισµό κρητικού τραγουδιού και λύρας, ο οποίος είχε διεξαχθεί στα Ανώγεια.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της εποχής «Τα Χανιά διακρίθηκαν στο διαγωνισµό κρητικού τραγουδιού και λύρας που έγινε στ’ Ανώγεια παίρνοντας βραβείο στα ριζίτικα µε την χορωδία «Κρητικές Μαδάρες» και στο συρτό µε τον Νίκο Κολιακουδάκη.

Για τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού η Επιτροπή ανακοίνωσε τα εξής:

Η Κριτική Επιτροπή εκφράζει τις ευχαριστίες της και τον ειλικρινή θαυµασµό της πρός όλους όσους συµµετείχαν στους αγώνες κρητικού τραγουδιού.

∆ηλώνει ότι βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση να διαλέξει τους καλλίτερους µέσα σε τόσους καλούς. Πολύ περισσότερο που τα διαφορετικά είδη τραγουδιού (ριζίτικα, µαντινάδα) δεν µπορούν να συγκριθούν µεταξύ τους.

∆ιευκρινίζει ακόµη πώς από την κριτική επιτροπή που αποτελείτο από τους κ. Γεώργιο Κλάδο ∆ήµαρχον Ανωγείων, κ.κ. Κώστα Μουντάκη και Θανάση Σκορδαλό, λυράρηδες, την κ. Καραΐνδρου Ελένη συνθέτη εθνοµουσιολόγο – υπεύθυνη του τµήµατος παραδοσιακής µουσικής του τρίτου προγράµµατος, την κ. Λαδά Ροζίννα εθνοµουσιολόγο και τον κ. Κουροπό Γεώργιο συνθέτη, αναπληρωτή ∆/ντή Γ’ Προγράµµατος, οι κύριοι Μουντάκης και Σκορδαλός καθώς και ο κ. ∆ήµαρχος συµµετείχαν στην επιτροπή τιµητικώς και δεν έλαβαν µέρος στην ψηφοφορία.

Οι κύριοι Μουντάκης και Σκορδαλός εξέφρασαν την ευχή για µία πιο αντιπροσωπευτική, απ’ όλες τις περιοχές της Κρήτης, συµµετοχή καλλιτεχνών, ώστε ο διαγωνισµός ναποκτήσει στο µέλλον το κύρος που του αρµόζει.

Ταποτελέσµατα του διαγωνισµού Κρητικού τραγουδιού είναι:

1) Εύφηµη µνεία για την εµφάνιση του τόσο αξιόλογου στο είδος του Ιωάννη ∆ερµιτζάκη. Η Κριτική Επιτροπή θεωρεί την συµµετοχή του σαν «εκτός συναγωνισµού», διότι η πολυσύνθετη προσωπικότητά του δεν µας επιτρέπει να τον κρίνουµε µόνο σαν τραγουδιστή.

Η Κριτική Επιτροπή διανέµει τρία ισότιµα βραβεία ως εξής:

α) Στην χορωδία Χανίων «Κρητικές Μαδάρες» µε σολίστα τον Παντελή Αναστασάκη (για τα ριζίτικα τραγούδια).

β) Στην ανωγειανή παρέα και ιδιαίτερα στους: Αριστείδη Χαιρέτη, Κώστα Καρατσή, Βασίλη Φασουλά και Μανώλη Μανουρά (για τις µαντινάδες τους).

γ) Στον Νικόλαο Κολιακουδάκη (για τους συρτούς).

Και οι τρεις βραβευθέντες προσκαλούνται από το Γ’ πρόγραµµα της ΕΡΤ για µία ηχογράφηση στην Αθήνα µε έξοδα της ραδιοφωνίας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΛΥΡΑΣ

Και πάλι η Κριτική Επιτροπή αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει την αµηχανία της µπρός στην ανάγκη να βραβεύσει τρία άτοµα, όταν όλοι οι διαγωνιζόµενοι έχει ο καθένας κάτι το ξεχωριστό να επιδείξει.

Όµως νοµίζουµε πώς αυτό που έχει σηµασία είναι η διατήρηση και το δυνάµωµα του θεσµού των αγώνων Κρητικής Μουσικής που έχει ανάγκη από τη συµµετοχή όλων των µουσικών της Κρήτης, ενώ τα βραβεία δεν µπορεί να έχουν παρά συµβατικό χαρακτήρα και να εκφράζουν την υποκειµενική γνώµη µιάς κάποιας επιτροπής.

Στη σηµερινή πάντως περίπτωση η επιβράβευση έχει και µιά ξεχωριστή αξία. Γιατί τα τρία µετάλλια φιλοτέχνησε µε ξεχωριστή τέχνη ο γνωστός γλύπτης Μανώλης Τσοπανάκης. Τόσο, που κάποιος φίλος προηγουµένως, που είδε τα µετάλλια µας δήλωσε ότι αποφάσισε να µάθει λύρα για να τα διεκδικήσει.

Να λοιπόν η απόφαση της Κριτικής Επιτροπής:

1ο µετάλλιο Μανουράς Μαν.

2ο » Πασπαράκης ∆.

3ο » Μιχαλάκης Βασι.

Ευφηµος µνεία για την εµφάνιση του Ιρλανδού ΡΟΣΙ.

Εύφηµος µνεία για την προσφορά του τόσο αυθεντικού Μανώλη Πασπαράκη

Φυσικά και οι τρεις βραβευθέντες προσκαλούνται από το Γ’ Πρόγραµµα της ΕΡΤ για µια ηχογράφηση στην Αθήνα µε έξοδα της Ραδιοφωνίας».