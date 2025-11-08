1978: Ερευνες γι’ ανεύρεση πετρελαίου στην Κρήτη

24 Σεπτεμβρίου 1978 και όπως διαβάζουμε στο φύλλο της εφημερίδας εκείνης της ημέρας στην Κρήτη γινόταν έρευνες για την ανεύρεση πετρελαίου.

Αναφέρει χαρακτηριστικά το ρεπορτάζ της εποχής «Όπως πληροφορούμαστε από έγκυρη πηγή, άρχισαν στη Κρήτη σύντομες έρευνες από τη Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν κοιτάσματα πετρελαίου.

Οι έρευνες κυρίως αφορούν τη γεωλογική σύσταση του εδάφους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές έχουν συσταθεί τρία συνεργεία από τη ΔΕΠ στα οποία συμμετέχουν ειδικοί επιστήμονες και Γεωλόγοι οι οποίοι ερευνουν το Ηράκλειο, την Ιεράπετρα και τα Χανιά.

Τον συντονισμό των ερευνών αυτών έχει ο Γεωλόγος του υπουργείου Βιομηχανίας στο οποίο υπάγεται η ΔΕΠ κ. Στ. Καραθανασόπουλος ο οποίος χθες βρισκόταν και επόπτευε τις έρευνες που γίνονται στο Νομό μας.

Μέχρι σήμερα σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχουν ερευνηθεί η περιοχή της Μεσσαράς, τα δε αποτελέσματα των ερευνών είναι ενθαρρυντικά.

Εξ άλλου, τον τελευταίο καιρό κλιμάκια Γεωλόγων του υπουργείου Βιομηχανίας έκαμαν έρευνες στην Κρήτη για κοιτάσματα λιγνίτη, σ’ αυτό τους το έργο βοηθήθηκαν από Γεωλόγους της ΥΕΕΒ οι οποίοι τους έδωσαν στοιχεία που προέκυψαν από τις τομές των γεωτρήσεων που γίνονται διαρκώς από την εν λόγω υπηρεσία στην Κρήτη. Και από τις έρευνες αυτές για την ύπαρξη λιγνίτη στο υπέδαφος της Κρήτης προέκυψαν ενθαρρυντικά αποτελέσματα».