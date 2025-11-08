menu
20.7 C
Chania
Σάββατο, 8 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΜόνιμες ΣτήλεςΣτο Αρχείο
Στο Αρχείο

1978: Ερευνες γι’ ανεύρεση πετρελαίου στην Κρήτη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

24 Σεπτεμβρίου 1978 και όπως διαβάζουμε στο φύλλο της εφημερίδας εκείνης της ημέρας στην Κρήτη γινόταν έρευνες για την ανεύρεση πετρελαίου.
Αναφέρει χαρακτηριστικά το ρεπορτάζ της εποχής «Όπως πληροφορούμαστε από έγκυρη πηγή, άρχισαν στη Κρήτη σύντομες έρευνες από τη Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν κοιτάσματα πετρελαίου.
Οι έρευνες κυρίως αφορούν τη γεωλογική σύσταση του εδάφους.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές έχουν συσταθεί τρία συνεργεία από τη ΔΕΠ στα οποία συμμετέχουν ειδικοί επιστήμονες και Γεωλόγοι οι οποίοι ερευνουν το Ηράκλειο, την Ιεράπετρα και τα Χανιά.
Τον συντονισμό των ερευνών αυτών έχει ο Γεωλόγος του υπουργείου Βιομηχανίας στο οποίο υπάγεται η ΔΕΠ κ. Στ. Καραθανασόπουλος ο οποίος χθες βρισκόταν και επόπτευε τις έρευνες που γίνονται στο Νομό μας.
Μέχρι σήμερα σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχουν ερευνηθεί η περιοχή της Μεσσαράς, τα δε αποτελέσματα των ερευνών είναι ενθαρρυντικά.
Εξ άλλου, τον τελευταίο καιρό κλιμάκια Γεωλόγων του υπουργείου Βιομηχανίας έκαμαν έρευνες στην Κρήτη για κοιτάσματα λιγνίτη, σ’ αυτό τους το έργο βοηθήθηκαν από Γεωλόγους της ΥΕΕΒ οι οποίοι τους έδωσαν στοιχεία που προέκυψαν από τις τομές των γεωτρήσεων που γίνονται διαρκώς από την εν λόγω υπηρεσία στην Κρήτη. Και από τις έρευνες αυτές για την ύπαρξη λιγνίτη στο υπέδαφος της Κρήτης προέκυψαν ενθαρρυντικά αποτελέσματα».

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum