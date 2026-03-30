1977: Σοβιετικοί αρχιτέκτονες στα Χανιά

14 Οκτωβρίου 1977 και στο πρωτοσέλιδο της εφηµερίδας διαβάζουµε για την επίσκεψη Σοβιετικών Αρχιτεκτόνων στα Χανιά.



Αναφέρει µεταξύ άλλων το ρεπορτάζ της εποχής «στις 12 τοῦ Ὀκτώβρη ἐπισκέφθηκαν τα Χανιά 20 Σοβιετικοί ἀρχιτέκτονες από 9 ∆ηµοκρατίες τῆς Σοβιετικής Ένωσης. Το απόγευµα τῆς ἴδιας µέρας οἱ Σοβιετικοί αρχιτέκτονες καί ἀντιπροσωπεία τοῦ Ἑλληνοσοβιετικού Συνδέσµου Χανίων επισκέφθηκαν το µνηµείο τῶν Σοβιετῶν στρατιωτῶν ποὺ ἔπεσαν στην Κρήτη στόν µεγάλο πατριωπτικό ἀντιφασιστικό πόλεµο καί κατάθεσαν στεφάνια.

Στην συνέχεια ἐπισκέφθηκαν τὰ γραφεία τοῦ Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος τµήµα ∆υτικής Κρήτης και ἔγιναν δεκτοί ἀπὸ τὸν Πρόεδρο κ. Γεώργιο Κατσανεβάκη και Χανιώτες µηχανικούς καί ἀρχιτέκτονες.

Σὲ µιὰ πολλή φιλική άτµόσφαιρα οἱ Χανιώτες ἐπιστήµονες ζήτησαν βασικά απὸ τοὺς Σοβιετικούς συναδέλφους τους ή πρώτη αὐτὴ επαφή γνωριµίας νὰ µὴ σταµατήσει ἐδῶ ἀλλά να συνεχιστεῖ στὸ µέλλον γιὰ τὸ καλό τῶν δύο λαών µας. Στὴ συνέχεια ζήτησαν ἀπ’ τους Σοβιετικούς να προσφέρουν τὴν πείρα τους ἀπ’ τὸ χτίσιµο Σοβιετικών Πολυτεχνείων γιὰ νὰ βοηθηθοῦν οἱ Χανιώτες επιστήµονες στις µελέτες τους για το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Συγκεκριµένα ζήτησαν νὰ τοὺς ποῦν ἐκτὸς ἀπ’ τὰ τεχνικὰ µαθήµατα που διδάσκονται οἱ φοιτητές τῶν Πολυτεχνικών Σχολών της Σοβιετικῆς Ένωσης, τὶ ἄλλα µαθήµατα διδάσκονται γιὰ τὴν παραπέρα µόρφωση του πολίτη ἐπιστήµονα, ὥστε νὰ µὴ βγαίνει µόνον ἕνας τεχνοκράτης ἀλλὰ ἕνας ἐπιστήµονας µὲ ὁλόπλευρη µόρφωση, ίκανὸς νὰ ἀνταποκριθεί στις συνεχώς αυξανόµενες ανάγκες».