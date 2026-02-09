1977: Ιδρύεται Σχολή Βυζαντινής Μουσικής στα Χανιά

22 Ιανουαρίου 1977 και στο φύλλο της εφηµερίδας διαβάζουµε ότι µε πρωτοβουλία του τέως Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ειρηναίου επρόκειτο να ιδρυθεί σχολή βυζαντινής µουσικής.

Αναφέρει αναλυτικά το ρεπορτάζ της εποχής «Κατόπιν πρωτοβουλίας του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Ειρηναίου, συνεκροτήθη επιτροπή, η οποία συνήλθε υπό την προεδρίαν αυτού είς πρώτην συνεδρίαν την 18ην τ.µ. Ιανουαρίου εν τω Επισκοπείω της Μητροπόλεως, προκειµένου να εξετάση την δυνατότητα και τάς προϋποθέσεις ιδρύσεως Σχολής Βυζαντινής Μουσικής είς τα Χανιά.

Είς την συνεδρίαν έλαβον µέρος, ο Πρωτοπρεσβύτερος Στυλιανός Κωνστανταράκης, εφηµέριος Αγίου Λουκά, ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Β. Βολάνης, ο Γενικός Επιθεωρητής Μέσης Εκπαιδεύσεως κ. Μιχ. Μποτωνάκης, ο ∆ιευθυντής του Βενιζελείου Ωδείου Χανίων κ. Γεωργ. Καλούτσης, ο πρωτοψάλτης του Μητροπολιτικού Ναού των Εισοδίων Χανίων καθηγητής κ. Γεωργ. Χατζηθεοδώρου, ο καθηγητής Ηλεκτρονικών κ. Νικ. Βουρλιώτης, ο κ. Νικ. Παπαδογιάννης και ο κ. Ευτ. Νικολιουδάκης, έµπορος.

Κατά την συνεδρίαν διεπιστώθη η έλλειψις ψαλτών ιδίως είς τα χωριά του Νοµού Χανίων και η απουσία µιάς συστηµατικής προσπάθειας προς αντιµετώπισιν της όλης καταστάσεως.

∆ιά τους λόγους τούτους εκρίθη απαραίτητον και απεφασίσθη η ίδρυσις Σχολής Βυζαντινής Μουσικής είς Χανιά µε την δυνατότητα να διατηρή παραρτήµατα είς διάφορα κέντρα της Μητροπόλεως, Βάµον, Αλικιανόν, Πλατανιά κλπ.

Η Σχολή θα εξαρτάται από την Μητρόπολιν είς την οποίαν και θα ανήκη θα έχη δε ως σκοπόν την την εξυπηρέτησιν των λειτουργικών αναγκών της Εκκλησίας διά της εκπαιδεύσεως καταλλήλων στελεχών και την διατήρησιν και ανάπτυξιν της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής εθνικής κληρονοµιάς.

Επίσης απεφασίσθη η στέγασις της Σχολής είς ιδιόκτητον ειδικόν κτίριον και η δωρεάν φοίτησις των µαθητών.

∆ιά την ταχυτέραν έναρξιν της λειτουργίας της Σχολής και την καλλιτέραν οργάνωσιν αυτής έγινε καταµεριµός εργασίας µεταξύ των µελών της επιτροπής και συνεστήθη Γραφείον ∆ηµοσίων Σχέσεων.»