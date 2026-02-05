1977: Εισαγωγή µαθητών στη Σχολή Κεραµικής

Για τις προϋποθέσεις εισαγωγής στη σχολή κεραµικής που λειτουργούσε στο Κολυµπάρι -στην οποία η φοίτηση ήταν 3ετής και δωρεάν- διαβάζουµε στο φύλλο της εφηµερίδας της 16ης Μαρτίου 1977. «Από τον Εθνικό Οργανισµό Ελληνικής Χειροτεχνίας ανακοινώθηκε ότι µπορούν να εγγραφούν στη Σχολή Κεραµικής, που λειτουργεί από το 1975 στο Κολυµπάρι και είναι 3ετούς φοιτήσεως, νέοι απόφοιτοι δηµοτικού ηλικίας µέχρι 18 ετών.

Η εκπαίδευση γίνεται στη Σχολή από τον γνωστό αγγειοπλάστη κ. Ταµπακόπουλο, παρέχεται δωρεάν και επί πλέον χορηγείται επίδοµα 500 δρχ το µήνα σε κάθε µαθητή.

∆ιά περισσοτέρας πληροφορίας µπορεί κάθε ενδιαφερόµενος να απευθύνεται είς το παρ/µα ΕΟΕΧ Κρήτης…. Κατά τάς εργασίµους ηµέρας και ώρας».

Εσείς γνωρίζετε ότι στα Χανιά, λειτουργούσε σχολή κεραµικής;