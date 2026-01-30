1977: Αλιευτικό ψάρεψε… τορπίλλη

Για µία ασυνήθιστη «ψαριά» στον κόλπο των Χανίων, διαβάζουµε στο φύλλο της εφηµερίδας της 20ης Νοεµβρίου 1977.

Γράφει η κειµενολεζάντα που συνοδεύει την φωτογραφία «Η τορπίλλη, που ‘‘ψάρεψε’’ το αλιευτικό ‘‘∆ηµήτριος Σ.’’ ενώ φορτώνεται σε στρατιωτικό αυτοκίνητο, χθές το µεσηµέρι στο λιµάνι των Χανίων. Η τορπίλλη βρέθηκε 6 µίλια περίπου στα ανοιχτά των Χανίων, έχει µήκος γύρω στα 6 µέτρα, ζυγίζει 1300 περίπου κιλά και είναι του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου. Ο επικρουστήρας της κι άλλα εξαρτήµατα της έχουν καταστραφεί, ενώ η γόµωσή της δεν έχει αλλοιωθεί».