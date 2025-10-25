1976: Πώς βλέπει το Υπουργείο Πολιτισµού την αξιοποίηση του ενετικού λιµανιού

Για την αξιοποίησή του ενετικού λιµανιού των Χανίων, από το Υπουργείο Πολιτισµού διαβάζουµε στο φύλλο της εφηµερίδας της 10ης Οκτωβρίου 1976.

∆ιαβάζουµε σχετικά «Η ίδρυση Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και Νεωτέρων Μνηµείων στα Χανιά, δεν είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθή τώρα, όπως επίσης και η «αξιοποίησή» του Ενετικού Λιµένος Χανίων, εκτός από ορισµένα µικρά έργα που θα γίνουν σ’ αυτόν, και τα οποία δεν θα προκαλέσουν ζηµιές στη γραφικότητα της περιοχής.

Τα παραπάνω αναφέρονται σε απάντηση σχετικών ερωτήσεων του βουλευτή κ. Πολ. Πολυχρονίδη πρός το υπουργείο Πολιτισµού και Επιστηµών. Το πλήρες κείµενο της απαντήσεως έχει ως εξής:

«Είς απάντησιν επί τών υπ’ αριθµ. Πρωτ. 6)17-6-1976 και 161)16-7-1976 υµετέρων έγγραφων δι’ ων διαβιβάσθησαν ηµίν ερωτήσεις συναφείς του βουλευτού κ. Π. Πολυχρονίδη, έχοµεν την τιµήν να γνωρίσωµεν υµίν τα κάτωθι:

Ο γραφικώτατος Ενετικός λιµήν Χανίων κατασκευασθείς περίπου το έτος 1252 έπρεπε να προστατευθή από οιασδήποτε αλλοιώσεως της µορφής του, δι’ ο εχαρακτιρίσθη διατηρητέος µεθ’ όλης της παλαιάς πόλεως Χανίων.

Όπως είναι φυσικόν άρσις του χαρακτηρισµού του λιµένος ή των λιµενικών εγκαταστάσεων είναι εκ των πραγµάτων αδύνατος.

Αι κατά καιρούς προτεινόµεναι «αξιοποιήσεις» του λιµένος µόνον ζηµίας θα επροκάλουν είς αυτόν, δι’ ο και δεν ενεκρίθησαν υπό της Γενικής ∆ιευθύνσεως Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως.

Η µόνη δυνατή «αξιοποίηση» καθ’ ηµάς είναι η αποκατάστασις της αρχικής µορφής του λιµένος ή δε κατασκευή ωρισµένων απαραίτητων έργων προς εξυπηρέτησιν των θαλαµηγών είναι ανάγκη να πραγµατοποιηθή µόνον κατόπιν εγκεκριµένης υπό της Υπηρεσίας µελέτης πρός αποφυγήν αλλοιώσεως της µορφολογίας του χώρου.

Παρά ταύτα η Γ∆ΑΑ ενέκρινε και εκτελούνται ήδη υπό του Λιµενικού Ταµείου Χανίων εργασίαι επισκευής και συντηρήσεως του Ενετικού λιµένος.

Όσον αφορά είς την ίδρυσιν Εφορειών Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και Νεωτέρων Μνηµείων είς Χανιά υπό τάς παρούσας συνθήκες ελλείψεως επιστηµονικού προσωπικού δεν είναι δυνατή.

Πιστεύοµεν όµως ότι τούτο θα καταστή δυνατόν να αντιµετωπισθή µετά την έγκρισιν του νέου οργανισµού του υπουργείου Πολιτισµού και Επιστηµών και την αύξησιν των οργανικών θέσεων των Αρχαιολόγων.

Εν τούτοις η Γ∆ΑΑ εν τη προσπάθεια της να βοηθήση είς την ταχείαν κατά το δυνατόν περαίωσιν των υποθέσεων των πολιτών είς Χανιά ετοποθέτησε εκεί Επιµελητήν Βυζαντινών Αρχαιοτήτων,παρά την ύπαρξιν είς άλλας περιοχάς της χώρας τροµερών ελλείψεων είς επιστηµονικόν προσωπικόν. Σηµειωτέων ότι υφίσταται είς Χανιά και Εφορεία Κλασσικών Αρχαιοτήτων.

Ο υπουργός

Κ.Α. Τρυπάνης».