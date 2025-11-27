1976: Νέος ἠλεκτρονικός ὑπολογιστής διὰ τὴν ταξινόµηση τῶν ἐπιστολῶν

49 χρόνια πριν και στο φύλλο της εφηµερίδας της 8ης Φεβρουαρίου διαβάζουµε για έναν υπολογιστή ο οποίος θα… «ταξινοµούσε» επιστολές.

Αναφέρει σχετικά το ρεπορτάζ της εποχής «τα περισσότερα γράµµατα που φθάνουν ταχυδροµικώς στην Βρεταννία θα µπορούν στο µέλλον να ταξινοµούνται ἀπὸ µια µηχανή χωρίς καν νὰ τὰ διαβάση ανθρώπινο µάτι. Στο νέο Ταχυδροµικό Ίδρυµα Ερευνών στο Μάρτσελσαµ ένα µηχάνηµα ἔχει ἐκπαιδευθή για να διαβάζη τους ταχυδροµικούς κώδικες στούς φακέλλους. Οἱ κώδικές ταχυδροµικών τοµέων στη Βρεταννία ἀποτελοῦνται ἀπὸ 6 ἕως 7 γράµµατα καὶ ἀριθµούς ποὺ εἶναι ἐνδεικτικοὶ τῆς πὸλεως, τῆς περιοχῆς καὶ πολλὲς φορὲς τῶν δρόµων ἢ ἑνὸς τµήµατος τοῦ δρόµου. Η νέα δοκιµαστική µηχανὴ ἔχει ἐκπαιδευθή να διαβάζη τους ταχυδροµικούς κώδικες ποὺ εἶναι τυπωµένοι ἢ γραµµένοι µὲ γραφοµηχανή στούς φακέλλους, δεδοµένου ὅτι τὸ 70ο/ο τῶν φακέλλων είναι εἴτε τυπωµένοι ή γραφοµηχανηµένοι. Απὸ αὐτοὺς ἀναµένεται ὅτι τὸ µηχάνηµα θα µπορή να διαβάζη τὰ 80ο/ο ἐνῶ οἱ ὑπόλοιποι θα ταξινοµούνται ἀπὸ τοὺς ὑπαλλήλους. Οσο για τους φακέλλους που είναι γραµµένοι µε το χέρι έχει άποδειχθή ότι το µηχάνηµα µπορεῖ νὰ διαβάζη σωστὰ ἀκόµη καὶ µερικούς ἀπ’ αὐτοὺς καὶ ἐλπίζεται ὅτι µὲ τὴν ἐξάσκηση θα βελτιωθῆ ἀκόµη περισσότερο.

Υπάρχουν ἐπίσης καὶ οἱ φὰκελλοι που δεν έχουν καθόλου ταχυδροµικό κώδικα, ἀλλὰ τὸ Βρεταννικό Ταχυδροµείο ἐλπίζει ότι σύντοµα ὅλοι θὰ χρησιµοποιούν κώδικες.

Γιὰ νὰ διαβάση τους φακέλλους τὸ µηχάνηµα χρησιµοποιεί µια µηχανή τηλεοράσεως. Στην ἀρχὴ ψάχνει γιὰ τὸν κώδικα στο τέλος τῆς διευθύνσεως, ἐν συνεχεία τὸν χωρίζει σε γράµµατα και άριθµούς καὶ τέλος ἕνας ἠλεκτρονικός υπολογιστης τὰ συγκρίνει µὲ αὐτὰ ποὺ ξέρει καὶ βρίσκει τὶ ἀντιπροσωπεύουν.

Πρὸς τὸ παρὸν ἡ διαδικασία τῆς ἀναγνωρίσεως γίνεται ἀπὸ ἕνα υπολογιστή γενικῆς χρήσεως καὶ διαρκεί 45 δευτερόλεπτα πού εἶναι βέβαια πολύ ὥρα. Προτοῦ τὸ σύστηµα βγῆ στὸ ἐµπόριο θα χρησιµοποιηθοῦν εἰδικοὶ ὑπολογιστὲς καὶ οἱ τεχνικοί εἶναι σίγουροι ότι ή διάρκεια τῆς ἀναγνωρίσεως θὰ εἶναι πολύ γρηγορώτεροι. Ο στόχος τους εἶναι 8 φάκελλοι ανά δευτερόλεπτο. Ὅταν τὸ βρεταννικό µηχάνηµα κυκλοφορήση στὸ ἐµπόριο ἀναµένεται ὅτι θὰ εἶναι πολύ φθηνότερο ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἤδη κυκλοφορούν ή τιµή του δὲ ὑπολογίζεται ὅτι θὰ εἶναι 100.000 λίρες περίπου. Μὲ τὴν λειτουργία τέτοιων µηχανηµάτων τὰ ταχυδροµεία θὰ χρειάζωνται λιγώτερο προσωπικό καὶ ἐποµένως το κὸστος γιὰ νὰ ταχυδροµηθή ένα γράµµα θὰ διατηρηθή χαµηλό.