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1976: Νέο πανελλήνιο ρεκόρ στην άρση βαρών από το Στεφανουδάκη

Βασιλική Τωμαδάκη
Βασιλική Τωμαδάκη
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Για το πανελλήνιο ρεκόρ και την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μόντρεαλ του Χανιώτη αθλητή Ελ. Στεφανουδάκη, διαβάζουμε στο φύλλο της εφημερίδας της 1ης Ιουνίου 1976.

Αναφέρει το ρεπορτάζ της εποχής «κατά την διεξαχθείσα το Σάββατο ημερίδα άρσεως Βαρών υπό του Α.Ο. «Κύδων» είς το Στάδιον ο πρωταθλητής Ελλάδος Στεφανουδάκης Ελ. εδημιούργησε στην κατηγορία των 67,5 κιλών, 3 νέα Πανελλήνια ρεκόρ και υπερβάς το όριον προεκρίθη διά τους Ολυμπιακούς του Μόντρεαλ.

Συγκεκριμένως ανύψωσε στο Αρασέ 130 κ. Στο Ζετέ 157,5 κ. Και σύνολον 287,5. Τα αποτελέσμαα της ημερίδος: Κατ. 52κ. 1) Μανταδάκης Αρασέ 20, Ζετέ 30, σύνολον 50. Κατ. 60 κ. 1) Δασκογιάννης Αρασέ 75, Ζετέ 92,5, σύνολον 167,5 2) Τσάμαρης Αρασέ 45 Ζετέ 57,5, σύνολον 102,5 3) Μαυρουδής Αρασέ 47,5 Ζετέ 50, σύνολον 97,5 Κατ. 67,5κ. 1) Στεφανουδάκης Αρασέ 130 παν. Ρεκόρ. Ζετέ 157,5 παν. Ρεκόρ, σύνολον 287,5 παν. Ρεκόρ 2) Χιωτάκης Αρασέ 55, Ζετέ 65, σύνολον 120. Κατ. 75 κ. 1) Τσουγκαράκης Αρασέ 80, Ζετέ 105, σύνολον 185. 2) Σαβοργιαννάκης Αρασέ 60, Ζετέ 75, σύνολον 135 3) Μπουρδάκης Αρασέ 55. Ζετέ 75 σύνολον 130 Κατ. 82,5κ. 1) Κωνσταντόπουλος (Ηρακλέους Θεσσα) Αρασέ 100, Ζετέ δεν ηγωνίσθη Οι αγώνες διεξήχθησαν παρουσία των εκπροσώπων της Ε.Ο.Α.Β. κ.κ. Κελεκιάο, Αποστόλου και Πετρούλια. Επίσης η ομάς Βόλλεϋ του Κύδωνος ενίκησε στην Καλαμάτα τον Μεσσηνιακόν με 3-2 σετ και οριστικοποίησε την παραμονήν της είς την Β’ Εθνική.»

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