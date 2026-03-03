menu
16.4 C
Chania
Τρίτη, 3 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΜόνιμες Στήλες
Στο Αρχείο

1976: Η αναστήλωση των ενετικών τειχών Χανίων

Βασιλική Τωμαδάκη
Βασιλική Τωμαδάκη
0

Για την αναστήλωση των ενετικών τειχών της παλιάς πόλης των Χανίων, διαβάζουµε στο φύλλο της εφηµερίδας 27ης Ιανουαρίου 1976 «Ο Βουλευτής κ. Π. Πολυχρονίδης δι’ ερωτήσεως του είς την Βουλήν πρός τον κ. Υπουργόν Προεδρίας Κυβερνήσεως, είχεν διαµαρτυρηθή διά την υπέρµετρον καθυστέρησιν της εκπονήσεως της µελέτης προστασίας και αναδείξεως της παλαιάς πόλεως των Χανίων, καθώς και της µελέτης διά την αναστήλωσιν των ενετικών τειχών της πόλεως των Χανίων, ενώ είς άλλας πόλεις έχουν πραγµατοποιηθεί αυτά.

Επί των ανωτέρω διά της Βουλής εδόθη η κάτωθι απάντηση είς τον κ. Πολυχρονίδην:

«Είς απάντησιν τής υπ’ αρ. Π.Ε. 1095)18-11-75 ερωτήσεως του Βουλευτού κ. Π. Πολυχρονίδη έχοµεν την τιµή να γνωρίσωµεν υµίν τα κάτωθι:

Η εκπόνησις της εγγεγραµµένης είς το Π.∆.Ε. του ΕΟΤ µελέτης Προστασίας Μεσαιωνικής πόλεως Χανίων καθυστέρησε διά τυπικούς λόγους (διαδικασία ΚΑΜΠ∆Ε, έγκρισις αυξήσως προϋπολογισµού είς Π.∆.Ε, αναθεώρησις µητρώου µελετητών κλπ).

Εξ άλλου αναλόγως των υφιστάµενων δυνατοτήτων ο ΕΟΤ ενισχύει την εκτέλεσιν αναστηλωτικών εργασιών είς κτίσµατα της παλαιάς πόλεως Χανίων και ήδη διέθεσε πίστωσιν συνολικού ύψους δρχ  2.000.000 περίπου διά πραγµατοποίησιν εργασιών ήτοι:

Είς την εξωτερικήν πλευράν του Φρουρίου Φιρκά (1.000.000), είς εσωτερικά κτίσµατα του Φρουρίου δρχ 550.000, είς την Ενετικήν Πυριτιδαποθήκην (δρχ 130.000) και είς τον Ναόν Σαν Σαλβατόρ δρχ. 50.000 και αποκατάστασιν διατηρούµενων τµηµάτων οικίας οδού Αγ. Μάρκου (δρχ. 100.000).

Οσον αφορά είς την σύνταξιν µελέτης διά την αναστήλωσιν των Ενετικών τειχών της πόλεως θέλει εξετασθή εν τω πλαίσιω αναθεωρήσεως του προγράµµατος.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΡΑΛΛΗΣ»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum