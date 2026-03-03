1976: Η αναστήλωση των ενετικών τειχών Χανίων

Για την αναστήλωση των ενετικών τειχών της παλιάς πόλης των Χανίων, διαβάζουµε στο φύλλο της εφηµερίδας 27ης Ιανουαρίου 1976 «Ο Βουλευτής κ. Π. Πολυχρονίδης δι’ ερωτήσεως του είς την Βουλήν πρός τον κ. Υπουργόν Προεδρίας Κυβερνήσεως, είχεν διαµαρτυρηθή διά την υπέρµετρον καθυστέρησιν της εκπονήσεως της µελέτης προστασίας και αναδείξεως της παλαιάς πόλεως των Χανίων, καθώς και της µελέτης διά την αναστήλωσιν των ενετικών τειχών της πόλεως των Χανίων, ενώ είς άλλας πόλεις έχουν πραγµατοποιηθεί αυτά.

Επί των ανωτέρω διά της Βουλής εδόθη η κάτωθι απάντηση είς τον κ. Πολυχρονίδην:

«Είς απάντησιν τής υπ’ αρ. Π.Ε. 1095)18-11-75 ερωτήσεως του Βουλευτού κ. Π. Πολυχρονίδη έχοµεν την τιµή να γνωρίσωµεν υµίν τα κάτωθι:

Η εκπόνησις της εγγεγραµµένης είς το Π.∆.Ε. του ΕΟΤ µελέτης Προστασίας Μεσαιωνικής πόλεως Χανίων καθυστέρησε διά τυπικούς λόγους (διαδικασία ΚΑΜΠ∆Ε, έγκρισις αυξήσως προϋπολογισµού είς Π.∆.Ε, αναθεώρησις µητρώου µελετητών κλπ).

Εξ άλλου αναλόγως των υφιστάµενων δυνατοτήτων ο ΕΟΤ ενισχύει την εκτέλεσιν αναστηλωτικών εργασιών είς κτίσµατα της παλαιάς πόλεως Χανίων και ήδη διέθεσε πίστωσιν συνολικού ύψους δρχ 2.000.000 περίπου διά πραγµατοποίησιν εργασιών ήτοι:

Είς την εξωτερικήν πλευράν του Φρουρίου Φιρκά (1.000.000), είς εσωτερικά κτίσµατα του Φρουρίου δρχ 550.000, είς την Ενετικήν Πυριτιδαποθήκην (δρχ 130.000) και είς τον Ναόν Σαν Σαλβατόρ δρχ. 50.000 και αποκατάστασιν διατηρούµενων τµηµάτων οικίας οδού Αγ. Μάρκου (δρχ. 100.000).

Οσον αφορά είς την σύνταξιν µελέτης διά την αναστήλωσιν των Ενετικών τειχών της πόλεως θέλει εξετασθή εν τω πλαίσιω αναθεωρήσεως του προγράµµατος.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΡΑΛΛΗΣ»