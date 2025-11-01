1976: Εκθεση «µπατίκ» στο «Χρυσόστοµο»

Εσείς ξέρετε πότε είχε γίνει µία από τις πρώτες εκθέσεις µπατίκ (ζωγραφική σε ύφασµα µε κέρινα χρώµατα) στα Χανιά; ∆ιαβάζουµε στο ρεπορτάζ της 1ης Σεπτεµβρίου 1976 «Από τις 21 Αυγούστου, η Πέπη Χρήστου, εκθέτει έργα «µπατίκ» στον «Χρυσόστοµο». Η έκθεση θα κλείση στις 5 Σεπτεµβρίου.

∆ιάλεξα την τεχνική του µπατίκ, λέει η ίδια, γιατί έχεις την αίσθηση και την αγωνία του αγνώστου µέχρι το τέλος. Είναι µιά πολύ ενδιαφέρουσα µορφή τέχνης, που το ενδιαφέρον της αυτό µεγαλώνει από την πολυτέλεια του µοναδικού και ανεπανάληπτου…

Στην Ελλάδα, µέχρι πρίν λίγα χρόνια η λέξη µπατίκ ήταν άγνωστη, αλλά σιγά σιγά αρχίζει ο κόσµος να γνωρίζη και να δέχεται αυτή την πανάρχαια µορφή τέχνης, που παρουσιάστηκε στην Ιάβα και την Ινδονησία πριν 2.000 χρόνια».