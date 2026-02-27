menu
Στο Αρχείο

1976: Αναγκαία η κατασκευή µίας γέφυρας στον Κερίτη

Βασιλική Τωμαδάκη
0

Και όµως η κατασκευή γέφυρας στον Κερίτη δεν είναι κάτι που απασχόλησε την τοπική κοινωνία των Χανίων µόνο τα τελευταία χρόνια, µετά την κατάρρευση της ιστορικής γέφυρας το 2019.
Για την αναγκαιότητα κατασκευής γέφυρας στον ποταµό Κερίτη, διαβάζουµε στο φύλλο της εφηµερίδας της 15ης Απριλίου 1976.

Αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ: «Αναγκαία κρίνεται η κατασκευή µίας γέφυρας στη θέση «Σταριά» του ποταµού Κερίτη. Αυτό τονίζουν σε υπόµνηµά τους προς τον υπουργό ∆ηµ. Εργων οι πρόεδροι των Κοινοτήτων Βρυσών Κυδωνίας, Γερανίου, Ταυρωνίτη, Μάλεµε, Μεσκλών, Κολυµπαρίου, Καµισιανών, Αλικιανού και Πλατανιά.
«Η κοιλάδα του ποταµού Κερίτη και η γύρω περιοχή είναι η πιο παραγωγική περιοχή του Ν. Χανίων. Λογική εποµένως απαίτηση των κατοίκων είναι να δείξη το κράτος το ανάλογο ενδιαφέρον για την κατασκευή έργων που θα συµβάλλουν στην παραπέρα ανάπτυξη της παραγωγής, στην καλύτερη διακίνηση των προϊόντων αλλά και των ίδιων των καλλιεργητών.
Ενα τέτοιο σοβαρό έργο είναι και η κατασκευή γέφυρας στη θέση «Σταριά» λίγο έξω από το χωριό Πατελάρι. Η κατασκευή αυτού του έργου θα επιτρέπει την άµεση επικοινωνία των πορτοκαλοχωριών της περιοχής Αγιάς, Αλικιανού αλλά και της ορεινής Κυδωνίας µε την υπόλοιπη Κυδωνία και µε την επαρχία Κισάµου και Σελίνου. Θα διευκολύνει πολύ την µεταφορά των αγροτικών προϊόντων και σε µεγάλο βαθµό και την τουριστική κίνηση σε µια τόσο πρόσφορη για τουρισµό περιοχή. Τώρα έµποροι και τουρίστες ακόµη και κτηνοτρόφους που µεταφέρουν τα κοπάδια τους, αναγκάζονται να κάνουν το γύρο από την γέφυρα του Κλαδισού έξω από την πόλη των Χανίων να χάνουν άδικα χρόνο και να υποβάλλονται σε περιττά έξοδα. Η έλλειψη γέφυρας δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα και στους ίδιους τους καλλιεργητές της περιοχής και ιδιαίτερα των χωριών Πατελάρι και Κυρτοµάδω. Οσα εκθέσαµε περιληπτικά παραπάνω θεµελιώνουν πλήρως την δίκαιη απαίτηση µας για να εκπληρωθούν επιτέλους οι υποσχέσεις που επί σειρά ετών µας έδιναν οι αρµόδιοι και να περιληφθεί στο πρόγραµµα κατασκευής δηµοσίων έργων και η κατασκευή της γέφυρας Κερίτη».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

