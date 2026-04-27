menu
21.4 C
Chania
Δευτέρα, 27 Απριλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΜόνιμες Στήλες
Στο Αρχείο

1975: Σχέδιο Νόµου για τό νέο έµβληµα της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας & του όρκου των ∆ηµοσίων Υπαλ/λων

Βασιλική Τωμαδάκη
0

«Ορκίζοµαι να φυλάττω πίστιν εἰς τὴν πατρίδα, ὑπακοήν εἰς το Σύνταγµα και τους νόµους και να εκπληρώ ευσυνειδήτως τα καθήκοντά µου»… εσείς γνωρίζετε πότε ορίστηκε ο συγκεκριµένος όρκος των δηµοσίων υπαλλήλων;

∆ιαβάζουµε σχετικά στο φύλλο της εφηµερίδας της 11ης Μαΐου 1975 «ΑΘΗΝΑΙ ΑΠΕ,

Ο υπουργός ∆ικαιοσύνης κατέθεσε χθες στη Βουλή σχέδιο νόµου «περί του ἐµβλήµατος της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, του ὅρκου τῶν ἀναλαµβανόντων δηµοσίαν ἐν γένει ὑπηρεσίαν του τύπου τῶν σφραγίδων των δηµόσίων ἀρχῶν καί τῶν ἐγγράφων τούτων».

Μ’ αυτό ορίζεται ὡς ἔµβληµα της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, κυανούς θυρεός, που σχηµατίζει αἰχµὴ στο µέσον της κάτω πλευράς του και ἔχει ἀργυρο σταυρό στη µέση περιβάλλεται δὲ ἀπὸ τις πλάγιες πλευρές από δυό κλαδιά δάφνης που διασταυρώνονται στην αἰχµὴ τῆς κάτω πλευράς του.

Επίσης ορίζεται ὡς ἐξῆς ὁ όρκος που θὰ δίνη κάθε ὑπάλληλος του ∆ηµοσίου ή ΝΠ∆∆ «Ορκίζοµαι να φυλάττω πίστιν εἰς τὴν πατρίδα, ὑπακοήν εἰς το Σύνταγµα και τους νόµους και να εκπληρώ ευσυνειδήτως τα καθήκοντά µου».

Μέχρι να ἰσχύση το νέο Σύνταγµα οι δικαστικές αποφάσεις και όλοι οι έκτελεστέοι τίτλοι θὰ ἐκδίδωνται ἐπ’ ονόµατι του προέδρου της ∆ηµοκρατίας

Τέλος καθορίζεται ο τύπος της µεγάλης του κράτους σφραγίδος και τῶν σφραγίδων της Βουλής, τῶν δικαστηρίων και τῶν ἄλλων δηµοσίων ἀρχῶν καὶ υπηρεσιών,

Η µεγάλη σφραγίδα του Κρατους θὰ εἶναι κύκλος µε διάµετρο ἔξ εκατοστῶν τοῦ µέτρου, που θα έχη το προαναφερόµενος έµβληµα µε τον θυρεό καὶ γυρω τις λέξεις «Ελληνική ∆ηµοκρατία»»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum