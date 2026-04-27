1975: Σχέδιο Νόµου για τό νέο έµβληµα της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας & του όρκου των ∆ηµοσίων Υπαλ/λων

«Ορκίζοµαι να φυλάττω πίστιν εἰς τὴν πατρίδα, ὑπακοήν εἰς το Σύνταγµα και τους νόµους και να εκπληρώ ευσυνειδήτως τα καθήκοντά µου»… εσείς γνωρίζετε πότε ορίστηκε ο συγκεκριµένος όρκος των δηµοσίων υπαλλήλων;

∆ιαβάζουµε σχετικά στο φύλλο της εφηµερίδας της 11ης Μαΐου 1975 «ΑΘΗΝΑΙ ΑΠΕ,

Ο υπουργός ∆ικαιοσύνης κατέθεσε χθες στη Βουλή σχέδιο νόµου «περί του ἐµβλήµατος της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, του ὅρκου τῶν ἀναλαµβανόντων δηµοσίαν ἐν γένει ὑπηρεσίαν του τύπου τῶν σφραγίδων των δηµόσίων ἀρχῶν καί τῶν ἐγγράφων τούτων».

Μ’ αυτό ορίζεται ὡς ἔµβληµα της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, κυανούς θυρεός, που σχηµατίζει αἰχµὴ στο µέσον της κάτω πλευράς του και ἔχει ἀργυρο σταυρό στη µέση περιβάλλεται δὲ ἀπὸ τις πλάγιες πλευρές από δυό κλαδιά δάφνης που διασταυρώνονται στην αἰχµὴ τῆς κάτω πλευράς του.

Επίσης ορίζεται ὡς ἐξῆς ὁ όρκος που θὰ δίνη κάθε ὑπάλληλος του ∆ηµοσίου ή ΝΠ∆∆ «Ορκίζοµαι να φυλάττω πίστιν εἰς τὴν πατρίδα, ὑπακοήν εἰς το Σύνταγµα και τους νόµους και να εκπληρώ ευσυνειδήτως τα καθήκοντά µου».

Μέχρι να ἰσχύση το νέο Σύνταγµα οι δικαστικές αποφάσεις και όλοι οι έκτελεστέοι τίτλοι θὰ ἐκδίδωνται ἐπ’ ονόµατι του προέδρου της ∆ηµοκρατίας

Τέλος καθορίζεται ο τύπος της µεγάλης του κράτους σφραγίδος και τῶν σφραγίδων της Βουλής, τῶν δικαστηρίων και τῶν ἄλλων δηµοσίων ἀρχῶν καὶ υπηρεσιών,

Η µεγάλη σφραγίδα του Κρατους θὰ εἶναι κύκλος µε διάµετρο ἔξ εκατοστῶν τοῦ µέτρου, που θα έχη το προαναφερόµενος έµβληµα µε τον θυρεό καὶ γυρω τις λέξεις «Ελληνική ∆ηµοκρατία»»