1975: Πρόταση αλλαγής εθνικής οδού στην Κίσαµον

Για την εθνική οδό Χανίων – Κισσάµου και µία πρόταση σχετικά µε την αλλαγή διέλευσης της διαβάζουµε στο φύλλο της εφηµερίδας της 3ης Απριλίου 1975.

∆ιαβάζουµε στο ρεπορτάζ «µε σχετική της εισήγηση προς το αρµόδιο υπουργείο η Επιθεώρηση ∆ηµ. Εργων Κρήτης, προτείνει την αλλαγή των σχεδίων διελεύσεως της νέας εθνικής οδού Χανίων – Κισάµου (Καστελλίου)

Συγκεκριµένα µαζί µε την εισηγητική έκθεση υποβλήθηκε και πλήρες σχεδιάγραµµα της αλλαγής, όπου προτείνεται ή νέα εθνική οδός να «περάση» από τη θέση «Μαυροµούστακο» µέσω της χαράδρας του χωριού Μελισσουργιό µε έξοδο στην παραλία του οικισµού Νωπήγεια και απ’ εκεί παραλιακώς µέχρι την κωµόπολη Καστέλλι.

Με την προτεινόµενη λύση, το µήκος της νέας υπό κατασκευή εθνικής οδού θα συντοµευθή κατά 8 χιλιόµετρα, ενώ θ’ αναπτυχθούν τουριστικώς πολλές κισσαµίτικες περιοχές»