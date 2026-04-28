1975: Κοµπιούτερ για µετεωρολογικές έρευνες

Μάιος 1975 και όπως διαβάζουµε στο φύλλο της εφηµερίδας της 11ης/5ου εκείνου του έτους, ξεκινούσε ένα νέο και πρωτοποριακό -για την εποχή- σύστηµα παρακολούθησης του καιρού.

∆ιαβάζουµε σχετικά «η Βρετανία θα προµηθεύση την τεχνολογία και τον ἐξοπλισµό µεγάλου διερευνητού για τη συµµετοχή της Ευρώπης σε ένα προγραµµατισµένο παγκόσµιο σύστηµα παρακολουθήσεως του καιρού. Ο Εὐρωπαϊκός Οργανισµός ∆ιαστηµικών Ερευνών (ΕΟ∆Ε) ἀνήγγειλε την παραγγελία τῶν πλέον συγχρόνων συστηµάτων της Βρετανικῆς ἑταιρείας Ιντερνάσιονάλ Κοµπιούτερς Λτδ. ἀξίας 4,5 έκατ. λιρών. ∆ύο διερευνηταί, οἱ µεγαλύτεροι τῆς νέας σειρᾶς 2900 θα τοποθετηθούν στο Ευρωπαϊκό Κέντρο ∆ιαστηµικών Εργασιών στο Ντάρµσταντ τῆς ∆υτ. Γερµανίας για να παράσχουν την δυναµικότητα διερευνητού στο Μετεοσάτ, τον Ευρωπαϊκό µετεωρολογικό δορυφόρο που θα ἐκτοξευθή σε δύο χρόνια. Ο Μετεοσάτ εἶναι ἡ συµβολή τῆς Εὐρώπης στην παγκόσµια παρακολούθηση τοῦ καιροῦ καί σε µια σηµαντική σειρά µετεωρολογικών πειραµάτων σ’ ὅλο τὸν κόσµο που όργανώθηκε ἀπό τόν Παγκόσµιο Μετεωρολογικό Οργανισµό,

Ανάµεσα στούς πέντε διεθνεῖς µετεωρολογικούς δορυφόρους δύο θά ἐκτοξεύσουν οι Ήνω. Πολιτείες και απ’ έναν ή Ιαπωνία καί ή Ρωσσία ὁ Μετεοσάτ θα τοποθετηθή σε υψος 36.000 χλµ. πάνω από την ακτή της Αφρικής στον µεσηµβρινό του Γκρήνουιτς στον ἰσηµερινό. Βασικό του έργο θα είναι να παίρνη φωτογραφίες τῶν σχηµατισµών νεφών και τῶν γενικῶν ἀτµοσφαιρικών φαινοµένων σε µια εὐρεία ζώνη που εκτείνεται από την Βόρεια Ευρώπη ὡς τὸν νότιο Ατλαντικό καί ἀπό τόν µέσο Ατλαντικό ως τον Ινδικό Ωκεανό. Εκτός από την προµήθεια τῶν δύο κυρίων συστηµάτων ή Βρετανική εταιρεία θα ενεργήση ὡς βασικός εργολάβος και για ὑποσυστήµατα που θα ἐγκατασταθούν στο Ντάρµσταντ.

‘‘Όταν ή εταιρεία Ιντερνάσιοναλ Κοµπιούτερς Λτδ παρουσίασε τη σειρά κοµπιούτερ 2900 τόν περασµένο Οκτώβριο, θεωρήθηκαν ὡς οἱ ἰσχυρότεροι διερευνηταί που κατασκευάζονται στην Εὐρώπη. Οι σχετικές παραγγελίες ὡς σήµερα ἔχουν φθάσει σε αξία 25 έκατ. λίρες’’».