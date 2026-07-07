1975: Η λειτουργία του νυκτερινού δημοτικού στα Χανιά

Για την ίδρυση νυχτερινού… δημοτικού στα Χανιά, διαβάζουμε στο φύλλο της εφημερίδας της 28ης Σεπτεμβρίου 1975. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της εποχής «Εκ της Νομαρχιακής Επιτροπής Λαϊκής, Επιμορφώσεως Νομού Χανίων (ΝΕΛΕ) ανακοινούται ότι προκειμένου να λειτουργήση στα Χανιά Νυκτερινό Δημοτικό Σχολείο, καλούνται οι άγοντες ηλικίαν από 14 έως συμπληρωμένων μέχρι και 20 και μη κεκτημένοι Απολυτήριον Δημ. Σχολείου, να εγγραφούν στο εν λόγω Σχολείο μέχρι 10-10-75. Στην συνέχεια δίνονται πληροφορίες προς τους ενδιαφερόμενους «Πληρ. – εγγραφαί Γραφείον Επιθεωρήσεως Δημ. Εκπαιδεύεως Γ’ Περιφέρειας Χανίων (πλατ. Σοφ. Βενιζέλου – Μέγαρον ΕΤΕ, 2ος όροφος) τηλ. 23435»
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