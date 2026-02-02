menu
1975: Ελεύθερη διακίνηση των ελληνικών προϊόντων στην ΕΟΚ

Βασιλική Τωμαδάκη
Εσείς γνωρίζετε πότε ξεκίνησε η ελεύθερη διακίνηση των ελληνικών προϊόντων στην Ευρώπη -τότε ΕΟΚ; ∆ιαβάζουµε στο φύλλο της 21ης Μαρτίου 1975 σχετικά στο ρεπορτάζ της εποχής «Συνήλθε στις Βρυξέλλες στις 17 και 18 η επιτροπή τελωνειακής συνεργασίας Ελλάδος – ΕΟΚ. Ως γνωστόν η συνεδρίαση της επιτροπής αυτής είχε προετοιµασθή στην Αθήνα κατά την πρόσφατη επίσκεψη εµπειρογνωµόνων της Κοινότητος.

Η επιτροπή που σηµειωτέων δεν είχε συνέλθει από 7ετίας, εξέτασε πολλά θέµατα που αφορούσαν την πραγµάτωση της τελωνειακής ενώσεως Ελλάδος – ΕΟΚ και επέλυσε ειδικώτερα τα προκύπτοντα προβλήµατα από την επέκταση  της συµφωνίας συνδέσεως.

Οι αρµόδιοι της ΕΟΚ που υπεδέχθησαν τα µέλη της ελληνικής αντιπροσωπείας µε φιλικές εκδηλώσεις, επέδειξαν πλήρη κατανόηση για την επίλυση των θεµάτων στον τοµέα της ελευθέρας διακινήσεως των εµπορευµάτων που εχρόνιζαν από πολύ καιρό εξαιτίας του παγώµατος της συνδέσεως»

