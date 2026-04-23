1975: Εγκαινιάσθηκε το Κ.Ε.ΚΑΤ.Ε στην περιοχή Ταυρωνίτη

20 Μαΐου 1975 και όπως διαβάζουµε στο φύλλο της εφηµερίδας εκείνης της ηµέρας είχαν πραγµατοποιηθεί τα εγκαίνια του ΚΕΚΑΤΕ στον Ταυρωνίτη. Αναφέρει µεταξύ άλλων το ρεπορτάζ της εποχής «Μια νέα, σύγχρονη µα και ταχύρρυθµη εκπαιδευτική µονάδα απέκτησε από προχθές ή περιοχή του Νοµού Χανίων Πρόκειται για το Κέντρο Έπαγγελµατικής Καταρτίσεως Ενηλί κων Χανίων του Οργανισµοῦ Απασχολήσεως Εργατικού ∆υναµικού που εγκαινιάσθηκε στις 11 το πρωί της Κυριακής, ο υπουργός Απασχολήσεως Kωνσταντίνος Λάσκαρης στην περιοχή της κοινότητος Ταυρωνίτης τῆς ἐπαρχίας Κισάµου»