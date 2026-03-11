1975: Χανιώτης δικηγόρος κατά Κίσινγκερ

Για την απόφαση ενός ενός Χανιώτη δικηγόρου ο οποίος δραστηριοποιούνταν στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής να κινηθεί νοµικά κατά του Χένρι Κίσινγκερ, του Συµβούλου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ το 1975 διαβάζουµε στο φύλλο της εφηµερίδας της 21ης Φεβρουαρίου εκείνης της χρονιάς.

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ της εποχής «ένας Χανιώτης δικηγόρος, ο κ. Γεώργιος Πλατσιδάκης, που διαπρέπει στο Μίτσιγκαν των Ην. Πολιτειών, αγωνίζεται να κάτση στο «σκαµνί» τον ανεκδιήγητο ανθέληνα Κίσσινγκερ. Η ενέργεια αυτή του κ. Πλατσιδάκη, είναι ένα από τα πολλά παραδείγµατα µαχητικότητας των Ελλήνων που ζουν στην Αµερική και που δεν ξεχνούν ούτε στιγµή την πατρίδα, αλλά αγωνίζονται για την αποδοχή των δικαίων αιτηµάτων της».

Ο Γεώργιος Πλατσιδάκης ο οποίος εις το παρελθόν έχει φέρει στο δικαστήριο την πολιτεία του Λάνσιγκ πολλές φορές, έχει τώρα ενωθή µε άλλους δικηγόρους Ελληνικής καταγωγής από το Ντητρόιτ προκειµένου να υποβάλλουν σε δίκη τον υπουργό των Εξωτερικών της Αµερικής Χένρυ Κίσσινγκερ και τον υπουργό Αµύνης Σλ΄ςσινγκερ, σχετικώς µε τη βοηθεία προς την Τουρκία» ενώ στην συνέχεια επισηµαίνεται ότι «η υποβληθείσα µήνυση φέρει το όνοµα ΦΡΗΝΤΟΜ (Ελευθερία) και είναι τα αρχικά των ακολουθών λέξεων: Φίλοι σεβόµενοι την ισότητα για κάθε τάξιν ανθρώπων».

«Η οργάνωσις «Ελευθερία» αγωνίζεται να αποδείξη ότι η αµερικανική βοήθεια πρός την Τουρκία είναι αντισυνταγµατική. Καταπατά την συµφωνία του 1961, δύο αποφάσεις των Ηνωµένων Εθνών και τον καταστατικόν χάρτην του ΟΗΕ».