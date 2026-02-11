menu
17.2 C
Chania
Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΜόνιμες Στήλες
Στο Αρχείο

1975: Αναµνηστική σφραγίδα για το Θέρισο

Βασιλική Τωμαδάκη
Βασιλική Τωμαδάκη
0

2 Μαρτίου 1975 και όπως διαβάζουµε στο φύλλο της εφηµερίδας από το Κεντρικό Ταχυδροµείο Χανίων είχε δηµιουργηθεί µία επετειακή σφραγίδα για την Επανάσταση του Θερίσου µε αφορµή την τότε συµπλήρωση 70 χρόνων από την εναρξή της.

Αναφέρει σχετικά η εφηµερίδα «1 Ανακοινούνται ότι εί τη ‘‘70ετηρίδι της επαναστάσεως του Θερίσου’’ θα χρησιµοποιηθή ειδική αναµνηστική σφραγίς κατά την 10-3-75 υπό του Κεντρικού Ταχ. Γραφείου Χανίων.

2 Οι ενδιαφερόµενοι διά την λήψιν αποτυπώµατος της εν λόγω σφραγίδος δέον όπως καταθέσωσιν ή αποστείλωσιν εγκαίρως είς το ρηθέν γραφείον τα αντικείµενα των, φέροντα ταχ. τέλη οι µέν φάκελοι δρχ 4 τα δε δελτάρια δρχ 3 τουλάχιστον.

3 Τυχόν προοριζόµενα διά το εξωτερικόν αντικείµενα δέον όπως φέρωσι τα κατά περίπτωσιν απαιτούµενα ταχυδροµικά τέλη.

Είς άπαντα τα λοιπά ταχ. αντικείµενα, δέον να αναγράφωνται πλήρη τα στοιχεία των συλλεκτών είς την θέσιν του παραλήπτου, προς διευκόλυνσιν της επιστροφής των αυτοίς.

Συνιστάται α) η αποφυγή χρησιµοποιήσεως πλειόνων των δύο γραµµατοσήµων εφ’ εκάστου αντικειµένου και β) η αναγραφή των ενδείξεων κατά τρόπον καταλείποντα χώρον διά την ευανάγνωστον αποτύπωσιν της σφραγίδος»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum