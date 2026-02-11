1975: Αναµνηστική σφραγίδα για το Θέρισο

2 Μαρτίου 1975 και όπως διαβάζουµε στο φύλλο της εφηµερίδας από το Κεντρικό Ταχυδροµείο Χανίων είχε δηµιουργηθεί µία επετειακή σφραγίδα για την Επανάσταση του Θερίσου µε αφορµή την τότε συµπλήρωση 70 χρόνων από την εναρξή της.

Αναφέρει σχετικά η εφηµερίδα «1 Ανακοινούνται ότι εί τη ‘‘70ετηρίδι της επαναστάσεως του Θερίσου’’ θα χρησιµοποιηθή ειδική αναµνηστική σφραγίς κατά την 10-3-75 υπό του Κεντρικού Ταχ. Γραφείου Χανίων.

2 Οι ενδιαφερόµενοι διά την λήψιν αποτυπώµατος της εν λόγω σφραγίδος δέον όπως καταθέσωσιν ή αποστείλωσιν εγκαίρως είς το ρηθέν γραφείον τα αντικείµενα των, φέροντα ταχ. τέλη οι µέν φάκελοι δρχ 4 τα δε δελτάρια δρχ 3 τουλάχιστον.

3 Τυχόν προοριζόµενα διά το εξωτερικόν αντικείµενα δέον όπως φέρωσι τα κατά περίπτωσιν απαιτούµενα ταχυδροµικά τέλη.

Είς άπαντα τα λοιπά ταχ. αντικείµενα, δέον να αναγράφωνται πλήρη τα στοιχεία των συλλεκτών είς την θέσιν του παραλήπτου, προς διευκόλυνσιν της επιστροφής των αυτοίς.

Συνιστάται α) η αποφυγή χρησιµοποιήσεως πλειόνων των δύο γραµµατοσήµων εφ’ εκάστου αντικειµένου και β) η αναγραφή των ενδείξεων κατά τρόπον καταλείποντα χώρον διά την ευανάγνωστον αποτύπωσιν της σφραγίδος»