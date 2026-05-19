1974: Νεοζηλανδοί µαχηταί της Μάχης της Κρήτης επεσκέφθησαν τα Χανιά

Για την επίσκεψη Νεοζηλανδών βετεράνων της Μάχης της Κρήτης στα Χανιά, τον Αύγουστο του 1974 διαβάζουµε στο φύλλο της 14ης/8ου εκείνης της χρονιάς.

Αναφέρει σχετικά το ρεπορτάζ της εποχής «Σαράντα οκτώ Νεοζηλανδοί που έλαβαν µέρος στην Μάχη της Κρήτης, κατά τῶν Γερµανών, φιλοξενήθησαν το περασµένο Σαββατοκύριακα στα Χανιά. Το Σάββατο το βράδυ ή «Ένωση Αγωνιστῶν Εθνικής Αντιστάσεως» Χανίων τους δεξιώθηκε στο ξενοδοχείο ΠΟΡΤΟ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟ, παρουσία καί πολλῶν Κρητῶν ἀγωνιστῶν της περιόδου ἐκείνης. Ως αναµνηστικό τους προσφέρθηκε ἕνα ἀσηµένιο Κρητικό µαχαίρι. Την Κυριακή ή οµάδα των Νεοζηλανδών ἐκδροµὲων ἐπεσκέφθηκε τα χωριά Μάλεµε, Γαλατά, Χ. Σφακίων και το Συµµαχικό Νεκροταφείο στη Σούδα. Στο Γαλατά ύστερα από µικρή δέησι κατέθεσαν λουλούδια στο ἐκεῖ µνηµείο Ηρώων και παρέδωσαν στον κ. Αντ. Κοσµαδάκην ἐπιταγήν 2.900 δρχ. ὑπὲρ τοῦ Αἰµοδοτικού Σταθµού Χανίων εἰς µνήµην τῶν φονευθέντων συµπολεµιστών τους στην Μάχη της Χανιά. Οι Νεοζηλανδοί ἀνεχώρησαν από τα Χανιά το πρωί της ∆ευτέρας. Στην φωτιραφία ή οµάδα των Νεοζηλανδών µπροστά από το Μνηµείο Ηρώων τοῦ Γαλατά»