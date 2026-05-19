menu
19.4 C
Chania
Τρίτη, 19 Μαΐου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΜόνιμες ΣτήλεςΣτο Αρχείο
Στο Αρχείο

1974: Νεοζηλανδοί µαχηταί της Μάχης της Κρήτης επεσκέφθησαν τα Χανιά

Βασιλική Τωμαδάκη
Βασιλική Τωμαδάκη
0

Για την επίσκεψη Νεοζηλανδών βετεράνων της Μάχης της Κρήτης στα Χανιά, τον Αύγουστο του 1974 διαβάζουµε στο φύλλο της 14ης/8ου εκείνης της χρονιάς.

Αναφέρει σχετικά το ρεπορτάζ της εποχής «Σαράντα οκτώ Νεοζηλανδοί που έλαβαν µέρος στην Μάχη της Κρήτης, κατά τῶν Γερµανών, φιλοξενήθησαν το περασµένο Σαββατοκύριακα στα Χανιά. Το Σάββατο το βράδυ ή «Ένωση Αγωνιστῶν Εθνικής Αντιστάσεως» Χανίων τους δεξιώθηκε στο ξενοδοχείο ΠΟΡΤΟ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟ, παρουσία καί πολλῶν Κρητῶν ἀγωνιστῶν της περιόδου ἐκείνης. Ως αναµνηστικό τους προσφέρθηκε ἕνα ἀσηµένιο Κρητικό µαχαίρι. Την Κυριακή ή οµάδα των Νεοζηλανδών ἐκδροµὲων ἐπεσκέφθηκε τα χωριά Μάλεµε, Γαλατά, Χ. Σφακίων και το Συµµαχικό Νεκροταφείο στη Σούδα. Στο Γαλατά ύστερα από µικρή δέησι κατέθεσαν λουλούδια στο ἐκεῖ µνηµείο Ηρώων και παρέδωσαν στον κ. Αντ. Κοσµαδάκην ἐπιταγήν 2.900 δρχ. ὑπὲρ τοῦ Αἰµοδοτικού Σταθµού Χανίων εἰς µνήµην τῶν φονευθέντων συµπολεµιστών τους στην Μάχη της Χανιά. Οι Νεοζηλανδοί ἀνεχώρησαν από τα Χανιά το πρωί της ∆ευτέρας.  Στην φωτιραφία ή οµάδα των Νεοζηλανδών µπροστά από το Μνηµείο Ηρώων τοῦ Γαλατά»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum